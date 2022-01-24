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情人節禮物準備好了沒？浪漫櫻花躍上表面為你傳心意

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
如同飾品般圓潤造型的EO1232-56W和 EO1234-51A兩款腕表，則以粉紅金作為主色調。圖／CITIZEN
如同飾品般圓潤造型的EO1232-56W和 EO1234-51A兩款腕表，則以粉紅金作為主色調。圖／CITIZEN

品牌代言人HEBE田馥甄詮釋PC1019-66Y機械腕表18,800元。圖／CITIZEN提供
品牌代言人HEBE田馥甄詮釋PC1019-66Y機械腕表18,800元。圖／CITIZEN提供

在9天新年連假之後，就要迎來戀人們專屬的節日，表達心意的禮物挑選好了沒？由HEBE田馥甄擔任代言人的CITIZEN就為了情人節，特別打造了xC系列限定女表，運用了櫻花圖案裝飾，讓女孩們覺得浪漫。而Daniel Wellington（簡稱DW）則推出應景的粉紅玫瑰花盒包裝，以及Elan Le Coeur心型系列飾品，來呼應戀人之間的粉紅泡泡。

最受日本女性消費者喜愛的CITIZEN xC系列，為了情人節到來送禮的需求，特別打造了三款符合亞洲女孩心儀的表款，還請來代言人HEBE田馥甄詮釋。其中最受矚目的就是粉蝶貝表盤裝飾了滿滿櫻花圖案的PC1019-66Y機械腕表，搭配了玫瑰金色表殼，呈現典雅兼具浪漫風格。而且CITIZEN除了玫瑰金色表帶外，更附贈粉色小牛皮表帶，讓女性能因應不同場合穿著，搭配出最適合的造型。另外帶有如同飾品般圓潤造型的EO1232-56W和 EO1234-51A兩款腕表，則以粉紅金作為主色調，輔以羅馬數字時標，凸顯俐落美學。

而因應情人節到來DW則推出全新Elan Le Coeur小桃心系列項鍊，以細緻鍊條為基礎，搭配精巧心形吊墜，反應了戀人之間的心動感。而且吊墜有別於一般設計，無論從哪個角度看都是優雅心形，推出玫瑰金與極光銀兩色，適合普遍亞洲人的肌膚顏色。不僅如此，自即日起至2月15日止，到品牌台灣官網或至台灣直營門市選購DW任一表款享9折、單表搭配任一手表或配件，如首飾或表帶享8折，同時能擁有專屬立體紙雕粉紅玫瑰花盒限定包裝。

即日起至2月15日止，至DW台灣官網或至DW台灣直營門市消費，有機會獲得專屬立體紙雕粉紅玫瑰花盒限定包裝。圖／Daniel Wellington提供
即日起至2月15日止，至DW台灣官網或至DW台灣直營門市消費，有機會獲得專屬立體紙雕粉紅玫瑰花盒限定包裝。圖／Daniel Wellington提供

CITIZEN xC系列EO1232-56W女表，鍍粉紅金精鋼表殼、表鍊，亞洲限定版，16,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN xC系列EO1232-56W女表，鍍粉紅金精鋼表殼、表鍊，亞洲限定版，16,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN xC系列EO1234-51A女表，精鋼表殼鍍粉紅金，精鋼表鍊，亞洲限定款，16,800元。
CITIZEN xC系列EO1234-51A女表，精鋼表殼鍍粉紅金，精鋼表鍊，亞洲限定款，16,800元。

DW Elan Le Coeur小桃心系列項鍊2,990元。圖／Daniel Wellington提供
DW Elan Le Coeur小桃心系列項鍊2,990元。圖／Daniel Wellington提供

DW Elan Le Coeur小桃心系列項鍊2,990元。圖／Daniel Wellington提供
DW Elan Le Coeur小桃心系列項鍊2,990元。圖／Daniel Wellington提供

CITIZEN xC系列PC1019-66Y機械女表，精鋼表殼、表鍊鍍玫瑰金，搭配粉蝶貝表盤，亞洲櫻花限定版，18,800元。
CITIZEN xC系列PC1019-66Y機械女表，精鋼表殼、表鍊鍍玫瑰金，搭配粉蝶貝表盤，亞洲櫻花限定版，18,800元。

情人節 櫻花

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