香奈兒RED EDITION很紅很美很通透 全新限量表現身

「傷心難過時就梳妝打扮，抹上豔彩唇膏主動出擊。」 嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）鍾愛紅色的力量，使一切更耀眼出眾。紅色提升自信、令人肯定自己；紅色是香奈兒黑、白、米、金、紅共五種品牌經典色彩之一；紅色細節能突顯外套的立體輪廓紅色是經典2.55包的搶眼內襯；2022年，紅色更成為香奈兒腕表的標誌性色彩。

香奈兒腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt表示：「我將紅色的時尚魅力運用於三款高級製表作品。我喜愛紅色機芯的鮮明大膽，米色金與紅寶石的迷人組合，及紅色亮面表帶在腕際間不容忽視的存在。紅色即為力量！它帶有堅定的優雅。」

全新高級製表「Red Edition」系列以紅色作為設計主軸。其中一款為限量編號發行12枚的J12 X-RAY腕表RED EDITION，以2020年時為慶祝J12問世20週年而推出的全通透J12 X-RAY腕表為基礎，延續X-RAY從表殼到每一節表鍊鍊節均由藍寶石水晶切割打磨而成的做法，RED EDITION於表圈與時標鑲嵌象徵生命與熱情的紅寶石，與通透的表盤形成強烈鮮明的對比。通透的表盤與表橋，讓Caliber 3.1機芯猶如蕾絲般細膩交織的橋板與齒輪結構清晰可見。