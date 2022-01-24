瘦子E.SO成台灣首位口罩品牌代言人 帥氣詮釋新專輯聯名款

擁有自己的房子一直是許多人的所想所望，但久住後卻發現磁磚凸起、壁紙脫落等狀況，必會讓人感到沮喪。事實上需要我們關注的是，看不見的「那些問題」，針對室內的空氣污染的危害，甚至有專門的詞彙著墨這個議題──「病態建築症候群」

2022-01-24 12:18