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瘦子E.SO成台灣首位口罩品牌代言人 帥氣詮釋新專輯聯名款

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
瘦子E.SO成為親親JIUJIU醫用口罩年度代言人，並親自詮釋聯名設計款。圖／親親JIUJIU提供
瘦子E.SO成為親親JIUJIU醫用口罩年度代言人，並親自詮釋聯名設計款。圖／親親JIUJIU提供

「行走費洛蒙」瘦子E.SO將於發行個人第二張新專輯《EARTHBOUND》，第三波新歌「Amazing」MV日前上線，他還特別於IG開直播與粉絲互動，連小S（徐熙娣）也留言「哈囉我是小S我也很欣賞你」，卻讓瘦子被嚇到語無倫次，真實反應，讓粉絲們也直呼「好可愛」。

高人氣的瘦子E.SO無論做什麼，都能引起網友的熱烈討論，連小S也都坦言十分欣賞他。也因為如此讓瘦子E.SO的合作案接不完，近期則成為了親親JIUJIU醫用口罩年度代言人，更是這類產品的第一人。除了代言外，品牌更推出聯名設計款口罩，結合瘦子新專輯《EARTHBOUND》理念，搭配獨有的質感紗霧色調，一共帶來綠色、黑色、沙色三個顏色的設計。聯名口罩上出現「EARTHBOUND」，字樣和新專題名稱相同，有跳脫框架和現實的意思，這樣的概念意象希望來傳達忠於自己。

聯名口罩採用4D立體口罩設計，瘦子E.SO表示「真的很喜歡這次聯名的款式，因爲口罩很立體，不管是在運動還是一般生活都可以大口呼吸到空氣。」提及口罩穿搭，瘦子E.SO分享自己的穿搭原則是「簡單，不要太複雜的顏色，喜歡素色。」而且瘦子E.SO平常就因為工作性質在疫情前其實都會有戴口罩的習慣，現在因應疫情口罩成為大家的必需品，增添了設計概念自己非常喜歡。

瘦子E.SO成為親親JIUJIU醫用口罩年度代言人，並親自詮釋聯名設計款。圖／親親JIUJIU提供
瘦子E.SO成為親親JIUJIU醫用口罩年度代言人，並親自詮釋聯名設計款。圖／親親JIUJIU提供

瘦子E.SO成為親親JIUJIU醫用口罩年度代言人，並親自詮釋聯名設計款。圖／親親JIUJIU提供
瘦子E.SO成為親親JIUJIU醫用口罩年度代言人，並親自詮釋聯名設計款。圖／親親JIUJIU提供

瘦子E.SO成為親親JIUJIU醫用口罩年度代言人，並親自詮釋聯名設計款。圖／親親JIUJIU提供
瘦子E.SO成為親親JIUJIU醫用口罩年度代言人，並親自詮釋聯名設計款。圖／親親JIUJIU提供

瘦子E.SO成為親親JIUJIU醫用口罩年度代言人，並親自詮釋聯名設計款。圖／親親JIUJIU提供
瘦子E.SO成為親親JIUJIU醫用口罩年度代言人，並親自詮釋聯名設計款。圖／親親JIUJIU提供

瘦子E.SO成為親親JIUJIU醫用口罩年度代言人，並親自詮釋聯名設計款。圖／親親JIUJIU提供
瘦子E.SO成為親親JIUJIU醫用口罩年度代言人，並親自詮釋聯名設計款。圖／親親JIUJIU提供

瘦子E.SO成為親親JIUJIU醫用口罩年度代言人，並親自詮釋聯名設計款。圖／親親JIUJIU提供
瘦子E.SO成為親親JIUJIU醫用口罩年度代言人，並親自詮釋聯名設計款。圖／親親JIUJIU提供

口罩 疫情

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