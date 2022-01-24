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無限奢華最潮！菲董戴訂製Tiffany遮眼捧場Nigo首秀

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
菲董的Tiffany訂製鑲鑽墨鏡，18K金鑲嵌61顆總重逾25克拉圓形明亮式鑽石與2顆祖母綠。圖／擷取自品牌官方IG
菲董的Tiffany訂製鑲鑽墨鏡，18K金鑲嵌61顆總重逾25克拉圓形明亮式鑽石與2顆祖母綠。圖／擷取自品牌官方IG

日本裏原宿潮流教主、A Bathing Ape創辦人NIGO，去年9月開始接手KENZO創意總監，並於日前於巴黎發表首場服裝秀，得到許多潮流好友熱情捧場，包括美國知名歌手菲董（Pharrell Williams）。和KENZO同樣屬於LVMH集團的Tiffany今日在品牌官方IG發布，菲董出席時裝秀時配戴的鑲鑽墨鏡是向Tiffany訂製的傑作。

在音樂及潮流圈享有盛名的菲董與NIGO是超級好朋友，而且對於BLING BLING的奢華潮流物件從不手軟，以往就曾帶起訂製鑲鑽假牙珠寶等獵奇物件。他這副眼鏡以18K金打造，水滴型的鏡框共鑲嵌61顆總重逾25克拉圓形明亮式鑽石，鏡框與鏡架鉸鏈處更分別裝飾2顆祖母綠寶石，十足招搖中的招搖。

美國知名歌手菲董配戴Tiffany訂製鑲鑽墨鏡。圖／擷取自品牌官方IG
美國知名歌手菲董配戴Tiffany訂製鑲鑽墨鏡。圖／擷取自品牌官方IG
菲董的Tiffany訂製鑲鑽墨鏡，18K金鑲嵌61顆總重逾25克拉圓形明亮式鑽石與2顆祖母綠。圖／擷取自品牌官方IG
菲董的Tiffany訂製鑲鑽墨鏡，18K金鑲嵌61顆總重逾25克拉圓形明亮式鑽石與2顆祖母綠。圖／擷取自品牌官方IG

Tiffany 鑽石

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