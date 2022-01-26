新年FUN玩！ NENE CHICKEN LINE會員享teamLab未來遊樂園購票優惠

2022出遊必訪「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」！自開展以來社群討論聲度高、網路佳評如潮，展覽展期只到2022年2月28日，主辦單位呼籲民眾盡早規劃看展，利用接下來的寒假、春節期間來訪。且即起至2月28日前還能憑NENE CHICKEN 官方LINE推播訊息，享展覽現場票亭購票優惠，快把握假期用優惠票價與三五好友、愛人家人們在teamLab未來遊樂園共創七彩炫麗的新年回憶！

作品被全球千萬人次打卡，享譽國際的teamLab現正於國立臺灣科學教育館絢麗展出中，本次展出的九大作品裡沒有任何一刻畫面是重覆的，作品中的絢麗色彩、生態循環，會因為觀展者的參與而產生專屬的藝術互動空間。希望每一位前來參觀的民眾，在享受展覽的科技藝術與視覺饗宴的同時，都能夠盡情體驗共創活動的過程、當下所接收到的心情感受，並且能夠在日常生活中探索更多共享的創造力。

即起至2月28日前還能憑NENE CHICKEN 官方LINE推播訊息，享展覽現場票亭購票優惠。圖／聯合數位文創提供

因此與主張以「Happy Choice！Happy Together！讓我們一起享受歡樂時光吧！」為精神的NENE CHICKEN攜手合推會員優惠，期能與民眾們共同感受、共同歡笑、共同創造快樂時光。熱烈邀請每一位喜愛共創互動體驗與朋友歡聚的你，把握時間前往台北士林科教館感受目前社群討論度高、結合聲光體驗的藝術展「teamLab未來遊樂園」，為生活注入繽紛的色彩。

即日起至2月28日前憑NENE CHICKEN 官方LINE推播訊息畫面於展覽現場票亭購票皆享$350/張(原價$380)。另有團體大宗購票，請洽：(02)7721-6955 #1。