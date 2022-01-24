走春最佳首選！「想像力製造所」與「teamLab未來遊樂園」推聯合套票

春節出遊首選，《雄獅文具想像力製造所》與《teamLab 未來遊樂園＆與花共生的動物們》推出聯合套票，一票暢遊現下最夯的美學探索館與互動藝術展，探索創玩，來場奇幻的藝術之旅吧！期間限定優惠價只要769元(原價830元)，是2022新年親子走春的最佳去處。

雄獅想像力製造所更與熱門展覽《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」推出聯合套票，要讓民眾一路開心玩過年。圖／聯合數位文創提供

雄獅文具想像力製造所迎接福虎年好康到來，即日起至2/25(五)，凡屬虎民眾來館出示有效證件，平日可享有全票免費升級套票優惠(折扣高達$400)，假日則可免費參加「文具一把抓」活動。以及新春限定的「創玩迎新春」，多元的創玩手作攤位讓你盡情玩樂，還有過年期間必備的「爆春送好禮」抽獎活動，只要於商店區消費結帳金額滿500元，即可參加「好禮戳戳樂」活動，滿滿好禮等你帶回家！詳細活動內容和時間請見 官網 。

以挑高空間打造9大互動空間，透過科技、藝術、互動等元素交織，展出的作品會隨著時間和參觀者的不同互動而有所變化。圖／聯合數位文創提供

除上述好康，雄獅想像力製造所更與熱門展覽《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」推出聯合套票，要讓民眾一路開心玩過年。《teamLab未來遊樂園》以挑高空間打造9大互動空間，透過科技、藝術、互動等元素交織，展出的作品會隨著時間和參觀者的不同互動而有所變化，沒有任何一刻的畫面是重覆的，展覽裡的絢麗色彩、生態循環，會因為你的參與而產生專屬的藝術互動空間，每一個瞬間都是獨一無二，專屬於你和這個場域的特有紀念！民眾可在teamLab未來遊樂園中的「塗鴉自然：迷失、沉浸與重生-紅色名錄」及「彩繪動物」兩大作品區，使用雄獅粉蠟筆塗鴉，顏色飽和多彩繽紛覆蓋力高，大人小孩都能盡情揮灑創作。

雄獅文具想像力製造所迎接福虎年好康到來，即日起至2/25(五)推出過年限定活動，滿滿好禮等你帶回家！圖／雄獅文具想像力製造所提供

《雄獅文具想像力製造所》以「想像力就是你的超能力」為初衷，打造具有「美學x自然x工業」元素的創玩基地，包含自行研發課程及互動設施等，館內空間規劃從一至三樓佔地約700坪，全區以生活體驗互動美術館概念為出發點，室內採用挑高設計，創造視覺舒適的質感空間。戶外想像力森林園區占地2700坪大，漫步穿梭在台灣原生樹種的林間，享受藝術融入於大自然之中美好，走入「直達想像」的鋼筋步道，以及「漫步想像」的親子木棧步道，全區留下森林原始樣貎，提供民眾可以漫步穿梭在這台灣原生樹種的林間之中。

雄獅文具想像力製造所「虎獅Coming」活動資訊

福虎有好運｜「生肖屬虎」民眾到想像力製造享以下優惠：

虎民優惠1｜1/10(一)~2/25(五) (平日限定) 凡屬虎民眾平日來館至售票亭出示有效證件，可享有全票免費升級套票優惠（本優惠僅限現場購票，建議同行親友可先行於網路預約）

虎民優惠2｜1/22(六)~2/13(日)(假日限定)新春一手好福氣，50元就能「單手」一把抓試手氣。滿池的雄獅文具商品任你抓，只要能一手撈起就讓您全部帶回家！凡屬虎民眾假日來館至活動攤位出示有效證件，即享一次「滿滿文具虎你撈」活動機會，帶回滿滿好禮！

雄獅文具「想像力製造所」美學探索館詳細資訊

每週一到週日(週三休館) 早上09:00-下午17:00 (最晚入館15:30)

325桃園市龍潭區中原路二段188號

官方網站： https://simbalionartstudio.com/

臉書連結： https://www.facebook.com/simbalionpencil

teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們

官方網站： https://bit.ly/3h8Epnp