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吃雞神器！肯德基「炸雞圍兜兜」明星套餐 限量9千組

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
模樣可愛又能接住炸雞碎片的「炸雞圍兜兜」。圖／肯德基提供
模樣可愛又能接住炸雞碎片的「炸雞圍兜兜」。圖／肯德基提供

新春一起團聚吃雞！為了讓炸雞控們可以盡情享受吃雞樂趣，「肯德基」在農曆新年應景推出「富貴兜來好運餐」，內含2個充滿樂趣與實用性的「炸雞圍兜兜」，可以幫助民眾接住所有炸雞碎屑，套餐中還有咔啦脆雞、金海派富貴起司雞、原味蛋撻等明星商品，限時限量9,000組，陪伴民眾度過新年時光。

「炸雞圍兜兜」是肯德基專為炸雞而推出的創意產品，除了使用肯德基爺爺的經典服裝配色外，下方還設有接物空間，可以接住吃炸雞過程中所掉下的碎片，為用餐時光增添樂趣。此次推出的「富貴兜來好運餐」中，共計有4塊新推出的金海派富貴起司雞、4塊咔啦脆雞、1盒原味蛋撻、1份享樂星球拼盤與1瓶可樂，以及2個「炸雞圍兜兜」，讓全家人兜富貴、兜好運。

「富貴兜來好運餐」將於1月25日起於全台門市限時開賣，限量9,000組，每套888元。

「富貴兜來好運餐」每套888元，限量9,000組。圖／肯德基提供
「富貴兜來好運餐」每套888元，限量9,000組。圖／肯德基提供

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