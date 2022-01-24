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「金虎臥福」線上長壽保健康 林曉同珠寶限定新作

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Lucky12 「臥虎、臥福御守」新作，54,800元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
Lucky12 「臥虎、臥福御守」新作，54,800元起。圖／林曉同設計師珠寶提供

擅長以珠寶傳遞幸福信念的珠寶藝術家林曉同，經典隨玉而安系列的Lucky 12珠寶，採用華人最鍾愛的玉石為素材，以故宮劉松年「瑤池獻壽圖」為靈感，將12生肖動物化為可以隨身配戴的吊墜。迎接壬寅年，特別推出虎年限定新作，有別於以往Lucky 12的設計，限定款吊墜鑲鑽並以綠寶石點睛，老虎姿態有「金虎臥福」的吉祥寓意；開放式手鐲則演繹金虎嬉戲晶透蛋白石彩球的靈巧。

「桃」在中國的神話傳說中象徵長壽。傳說西王母所種的蟠桃，三千年一開花，三千年一結實，食用後有延年益壽、長生不老的功用。劉松年「瑤池獻壽圖」中描繪西王母娘娘與漢武帝相談並贈送蟠桃予12生肖，將長壽與誕生的祝福帶回人間；林曉同以畫中蟠桃為靈感，透過3D玉雕手法，打造立體心型蟠桃創作Lucky 12系列，為當代華人祝賀長壽的新創意祝福。

金虎「臥虎、臥福御守」 限定新作，瑞獸老虎靜臥在當代幾何風格的蟠桃玉上，以綠寶石點睛，踩踏著玉石蟠桃，承載庇佑與守護之意，「虎」諧音「福」，有保佑配戴者幸福之意。同時推出的「臥福御守」手環更將「臥福」美寓存留腕間，充滿對配戴者的守護與祝願。

林曉同設計師珠寶推出金虎「臥虎、臥福御守」限定新作。圖／林曉同設計師珠寶提供
林曉同設計師珠寶推出金虎「臥虎、臥福御守」限定新作。圖／林曉同設計師珠寶提供
Lucky12 「臥福御守」手環新作，79,800元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
Lucky12 「臥福御守」手環新作，79,800元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
LUCKY12-猴，45,800元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
LUCKY12-猴，45,800元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
LUCKY12-雞，45,800元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
LUCKY12-雞，45,800元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
LUCKY12-馬，45,800元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
LUCKY12-馬，45,800元起。圖／林曉同設計師珠寶提供

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