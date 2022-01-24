久等！麥當勞「薯餅」回來了 金招財堡、紅豆派也回歸

粉絲們久等了！麥當勞宣佈，今起人氣商品「薯餅」將恢復正常供應，更同步限時回歸推出「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」，為新春帶來好運氣。另外香甜的「紅豆派」也同步登場，還有加抽LINE POINTS點數紅包等新春優惠。

受到貨運影響，麥當勞日前早餐暫停供應「薯餅」，引起許多網友哀號。但是麥當勞宣佈，自即日起恢復薯餅正常供應。另外已經邁入第9年的「金招財堡系列」，也自即日起至2月22日期間限時回歸。其中「金迎招財福堡（牛／鷄）」以大塊厚實肉排淋上濃郁黑胡椒醬及洋蔥，有著豐富口感與層次滋味，單點80元，勁脆配餐148元；「金迎招財薯來堡（牛／鷄）」則再加上靈魂食材「薯餅」，更添豐富性，單點94元，勁脆配餐162元。

為慶祝新年到來，凡購買「金迎招財薯來堡／福堡套餐」，就送「好運紅包袋」1份（數量有限，送完為止）；加點「6塊麥克鷄塊」亦可享優惠價55元。即日起至2月22日期間，「紅豆派」也會回歸市場，單點35元。至於麥當勞分享盒也會換上新春限定包裝，搭配指定飲品可享「買1送1」優惠。