5000元也能KO潮濕環境 十大小型除濕機不怕佔空間
潮濕天氣擔心衣物發黴嗎？
「又下雨了～」台灣屬於海島型氣候，每當遇到季節轉換家裡總是會相當潮濕，尤其北部更是常見，所以除濕機在台灣可說是每個人必備家電之一！
但對租屋族來說一台要價6、7000元的除濕機可能是一大負擔，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，不用5000元就能輕鬆入手的除濕機品牌，不管是想要用在衣櫃、鞋櫃，或是小坪數套房通通適合！
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NO.10 TATUNG大同
台灣品牌TATUNG大同推出「6L能源2級清淨除濕機」，採松下迴轉式壓縮機應用，並可設定三段式濕度、連續除濕，介面直觀簡單，十分容易上手，網友回饋「功能陽春但這價位還不錯」、「小空間不吵很夠用耶」。
價格區間：4500～5000 元
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NO.9 TECO東元
TECO東元推出「一級能效6公升除濕機」超有質感的玫瑰金面板，擄獲許多重視家電外觀使用者的心，操作簡單搭配滴水靜音設計、側向滑輪，還具備除霜功能，非常適合女性使用，網友推薦「放在室內房間角落都很好收納」、「光擺在那也覺得心情很好」。
價格區間：4100～5000 元
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NO.8 FRIGIDAIRE富及第
美國品牌富及第推出11L新1級省電清淨除濕機，在平價機款中除濕能力十分突出，設有微電腦感溫適濕，不過度除濕，移動腳輪、配合把手移動更方便，且純白機身十分有質感，網友大推「這台真的物超所值」、「CP值很高」。
價格區間：3800～4400 元
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NO.7 SDL 山多力
SDL山多力推出電子式清淨除溼機，主打「省電、安靜、除濕強」，一鍵啟動即自動偵測溫度濕度，且附上遙控器助於遠程操作，YouTuber魚乾曾拍片介紹，除濕功能可以說是「每次打開都可以倒出滿滿的水」。
價格區間：1900～2000元
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NO.6 SAMPO 聲寶
聲寶6L空氣清淨除濕使用全新微電腦控制面板，可設定3段濕度、定時，配置甲殼素濾網，可抑菌、脫臭、除塵，且滴水無聲設計，網友表示「我的聲寶用了7、8年，還算堪用」。
價格區間：4890～5190元
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NO.5 THOMSON
法國品牌THOMSON的多功能環保除濕機，主打800ML超大除濕量，相對濕度80％ 一天約可除0.8公升，定時最長48小時，且無壓縮機超靜音，開著也能睡好覺，網友回饋「衣櫥、鞋櫃、包包櫃都超適合」、「運作時幾乎沒聲音」。
價格區間：2500～3600元
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NO.4 KINYO
KINYO推出1.3公斤輕量小體積「迷你美型除濕機」，適用於3～5坪小空間，還可放置在桌面、櫥櫃，除濕量280ml/日＋900ml大容量抽屜式水箱隨時保持乾燥，靜音除濕更受到網友一致好評「很輕巧，移動很方便」、「小小台很靜音很美！」、「小小台的放衣櫥很適合」
價格區間：1400～1700元
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NO.3 Panasonic 國際牌
說到除濕機品牌許多人大推Panasonic，6公升除濕機 F-Y12ES不用5000元就能入手，除濕能力6公升/日，擁有24項安全專制，防燃＋自動斷電使用更安心，網友推薦「這台適合宿舍用」、「聲音滿大的但除濕」、「有買這台放曬衣間 便宜能用就好」、「有app隔空控制功能很方便」。
價格區間：4740～6551元
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NO.2 Roommi
主打「美型」、「輕量」的Roommi除濕機有黑白兩色可選擇，機身重量只有3公斤，日除濕量750ml/日，適合5-7坪套房或衣帽間，讓你隨時提著走，哪裡濕除哪裡，2L超大容量水箱可接水線，水箱拉出即斷電，網友使用回饋「放浴室除濕效果很不錯」、「放在衣櫃小浴室比較有感」。
價格區間：2780～2880元
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NO.1 Whirlpool惠而浦
全球最大電器製造商「惠而浦」的除濕機主打超大水箱、超強除濕力，除了適合大坪數的機種外，不用5000元就能購入的6L節能除濕機也受到網友推薦！最低除溼濕度達到20%，並附上附排水管，可連續排水，雖然有網友反應運轉聲音頗大，但超強除濕力對網友來說更為重要。
價格區間：3700～4200元
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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】
分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月14日至2022年01月13日，共1年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『5000元以下除濕機品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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