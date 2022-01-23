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時尚派對加入NFT、元宇宙元素 限量50張享專屬特別服務

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
時尚派對也搶搭NFT熱潮，將發行NFT派對帝王卡，讓持有者享受獨一無二的派對體驗。圖／威瑪舒培提供
時尚派對也搶搭NFT熱潮，將發行NFT派對帝王卡，讓持有者享受獨一無二的派對體驗。圖／威瑪舒培提供

近期NFT話題正夯，各行各業都搶搭熱潮推出NFT形式的商品，而其每個商品都獨一無二的特性，更讓許多玩家、收藏迷趨之若鶩。第3次東方神秘音樂祭「瘋華崛代」，將在2022年3月於台北市信義區最時尚的空中酒吧Babylon Taipei登場，這次主辦單位也跟上NFT浪潮，與台灣幣圈教父鄭旭高合作，將會陸續發行限量50張的專屬的NFT，首發即推出最引人注目的派對帝王和派對女皇卡，持有這2款NFT的人將可以免費參與任何東方神秘音樂祭所推出的系列活動，並在派對中得到專屬的王冠、享受專屬於王身份的特權，享受全場來賓羨慕的眼光。

已經舉辦過2次的東方神秘音樂祭，將各種傳統樂器融合新潮時尚的演出風格，看似八竿子打不著的古箏、琵琶、蕭全都融入在電音歌曲裡，甚至創作出新的國樂電音，同時在舞蹈表演裡融入川劇變臉和京劇，「東方奇幻」風格的演出大獲好評，每次都吸引上千人參加。而第3次的表演內容將以「穿越」為主題，演出將分為4大段，分別是古代、近代、現代、未來，藉由傳統樂器與舞蹈表演歌曲，配上西方的電音，架構出屬於東方奇幻的神秘世界，展現音樂祭的核心價值。

主辦單位每年固定舉辦2場大型派對，其中針對年輕族群的「元・嘻哈 META HIP-HOP」將在2月舉辦。未來推出的派對形式也不排除加入「元宇宙」元素，這次發行NFT即是踏入元宇宙的第一步。

東方神秘音樂祭主打將各種傳統樂器融合新潮時尚電音的演出風格。圖／威瑪舒培提供
東方神秘音樂祭主打將各種傳統樂器融合新潮時尚電音的演出風格。圖／威瑪舒培提供

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