用餐9折！首間「火烤兩吃」黑毛屋在台中　還有VIP包廂

乾杯集團首間「火烤兩吃」餐廳「黑毛屋本家 台中市政店」已於近日開幕，首度在鍋物專賣店設置燒烤台，提供老乾杯等級的燒烤料理，一次享受兩種美味。為慶祝新店開幕，至1月31日前到店用餐，還可享9折優惠。

繼老乾杯台中市政店後，乾杯本次再度以「黑毛屋本家」進駐台中市場。新開幕的台中市政店室內共135坪，共設83席次，並且是品牌首度打造獨立包廂規劃，13間包廂兼具隱密性與防疫效果，其中4間VIP包廂更有沙發、休憩桌椅等設施，可供8～10人用餐。

店內也提供有涮涮鍋、壽喜燒、芙蓉美人鍋、摩滋鍋、嚴選龍蝦海鮮鍋等5種鍋物料理，主餐則規劃日澳和牛、伊比利豬與各式海鮮，同時也是品牌首度導入「燒烤服務」，在吧檯中心打造燒烤高台，讓賓客一邊用餐一邊享受燒烤秀，並提供MBS8-9+級澳洲和牛肋眼牛排、嚴選龍蝦、北海道生食級干貝、中卷以及一夜干等5道燒烤料。

限定款「極上品四人套餐」，提供涮涮鍋、水炊鍋、季節鍋等湯頭（3選4），並以2款日本和牛部位、西班牙Bellota伊比利豬梅花，還有龍蝦、鮭魚、花枝、大蛤、北海道生食級干貝5款海鮮，提供豐富的海陸饗宴。套餐中並有精選生魚片、干貝鮭魚卵芙蓉、蒲燒鰻魚等料理，以及燒烤的一夜干或中卷，亦可加價升級龍蝦或澳洲和牛8-9級肋眼牛排，最後再以雜炊、拉麵、甜品收尾，每套8,760元。