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影帝達斯丁霍夫曼 拍賣所收藏「雨人」骨董別克敞篷車

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
1961年Jaguar E-Type Series 1 ‘Outside Bonnet Latch’ Roadster，估價38萬美元起。圖／邦瀚斯提供
1961年Jaguar E-Type Series 1 ‘Outside Bonnet Latch’ Roadster，估價38萬美元起。圖／邦瀚斯提供

公路電影將主角抽離他們的日常生活，展開一趟蛻變身心的旅程。1988年在奧斯卡金像獎頒獎典禮上囊括多個獎項的「雨人」（Rain Man）無疑是其中的一大經典，湯姆克魯斯（Tom Cruise）與達斯丁霍夫曼（Dustin Hoffman）飾演一對感情疏離的兄弟因為父親過世而重新聚首。達斯丁霍夫曼以此片中自閉症的哥哥一角拿下影帝後，將片中陪伴兩人跨美國大陸的1949年份別克（Buick）Roadmaster Convertible骨董敞篷車買下作為紀念。

如今這輛幾乎是該片「第三男主角」的骨董車，將登上邦瀚斯（Bonhams）於1月27日於美國亞利桑那州Scottsdale舉辦的骨董車拍賣會，估價15萬美元起。電影「雨人」拍攝時總共使用了兩輛同款的別克骨董敞篷車；達斯丁霍夫曼扮演的角色Raymond在劇中對數字別有鍾情，其中一段經典台詞就說明了這輛車的特色：「這輛1949年別克Roadmaster的搭載的是8缸引擎，霹靂火8缸引擎，史上僅生產了8095輛。」

Roadmaster自1930年代起就是別克的旗艦車款。兩輛車分別在拍攝結束後由達斯丁霍夫曼和導演Barry Levinson收藏。此車在1989年別克汽車俱樂部活動上由Larry Payne of California修復後，過去34年間一直為這位低調影帝私人收藏至今。

第11次的美國亞利桑那州Scottsdale舉辦的骨董車拍賣會共推出90輛自1902年到2012年間出廠的汽車。領拍的是一輛非常稀有的1961年Jaguar E-Type Series 1 ‘Outside Bonnet Latch’ Roadster，估價38萬美元起，以及一輛1953年的賓士300S，是僅生產141輛的戰後旗艦車款的復刻，估價37萬5,000元起。

1961年Jaguar E-Type Series 1 ‘Outside Bonnet Latch’ Roadster，估價38萬美元起。圖／邦瀚斯提供
1961年Jaguar E-Type Series 1 ‘Outside Bonnet Latch’ Roadster，估價38萬美元起。圖／邦瀚斯提供
1961年Jaguar E-Type Series 1 ‘Outside Bonnet Latch’ Roadster，估價38萬美元起。圖／邦瀚斯提供
1961年Jaguar E-Type Series 1 ‘Outside Bonnet Latch’ Roadster，估價38萬美元起。圖／邦瀚斯提供
電影「雨人」中出現的1949年Buick Roadmaster Convertible，估價15萬美元起。圖／邦瀚斯提供
電影「雨人」中出現的1949年Buick Roadmaster Convertible，估價15萬美元起。圖／邦瀚斯提供
1953年Mercedes-Benz 300S Roadster，估價37萬5,000美元起。圖／邦瀚斯提供
1953年Mercedes-Benz 300S Roadster，估價37萬5,000美元起。圖／邦瀚斯提供
電影「雨人」中出現的1949年Buick Roadmaster Convertible，估價15萬美元起。圖／邦瀚斯提供
電影「雨人」中出現的1949年Buick Roadmaster Convertible，估價15萬美元起。圖／邦瀚斯提供

美國 拍賣會 電影

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