新年吃鍋！問鼎「4人和牛餐」現省1490　加碼送肉盤

主打浮誇系的火鍋品牌「問鼎」，繼去年首度推出年菜套組後，今年再度推出3款海陸年菜組合。「虎你旺！4人和牛新春富貴套餐」，主打5種肉品與4款海鮮。套餐內含有M8～M9+級的澳洲純血冠軍黑毛和牛，以及18盎司美國牛肉拼盤，一次集結Choice無骨牛小排、CAB安格斯黑牛、Choice牛胸腹肉等肉品。還有A級松阪豬、北海道生食級大干貝、雲林金目鱸魚、阿根廷天使大紅蝦與九孔鮑魚，以及手工土雞蛋餃、綜合手工丸、十三香滷三寶等配料。

湯底則有宮廷麻辣、美人養生、胡椒豬肚雞、醉月花雕雞等多種選擇（6擇1），適合3～4人共享，原價5,470元，優惠價3,980元，並加贈養心蔬菜湯底與品牌保冷袋，讓民眾在家輕鬆享用鴛鴦鍋。除此之外，還有「虎你順！2人極上海陸套餐」、「虎你安！2人海陸套餐」，同樣主打海陸食材，原價各為2,485、1,795元，優惠價則為1,980、1,380元。

問鼎年菜套組自即日起至2月5日期間限時販售，各店限量100組。1月26日前完成付款，滿2,500元送「「美國Prime厚切神牛 / A級松版豬」1份，滿5,000元，即贈2份，以此類推。

瓦城旗下的「大心新泰式麵食」，今年推出「虎虎迎新春」套餐，共有2人或3人方案。主食包括酸辣海陸麵、清燉越南牛肉河粉、酸辣海鮮麵、酸辣番茄松阪豬肉麵、裝熟蛋打拋豬肉飯等5種人氣選擇（依方案5擇3或擇2），還有爽脆泡菜、涼拌金針菇等自由搭配的指定小菜，以及泰式蝦醬薯條、酥炸蝦醬雞米花等自選指定餐點與飲品，3人套餐更新增「啾心小蝦餅」。2人套餐708元，3人套餐1,218元。