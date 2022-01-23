送鬼滅撲克牌、呱呱包！SKM Park「3餐廳優惠懶人包」

隨著新光三越首座Outlet商場「SKM Park」，即將於1月26日開始試營運，即將進駐其中的「頂呱呱」、「藏壽司」、「大師兄銷魂麵舖」等餐飲品牌，也陸續公佈一系列慶祝優惠，帶給高雄民眾更豐富的餐飲體驗。

頂呱呱SKM Park店將於1月26日開幕，開幕當天前50名來店顧客，即贈送「呱呱包」1顆；1月26日至1月28日期間，單筆消費滿250元送「頂呱呱環保袋」1個；1月29、30日，單筆消費滿300元贈送「造型筆」1組。

另外慶祝新店開幕，在1月26日至1月30日期間，推出SKM Park專屬「頂呱呱大吉餐」，內含脆皮雞柳3條、甜甜包2顆、地瓜薯條1份、35元飲品1杯，原價210元，優惠價149元；購買任一家庭派對餐，贈送「中杯紅茶雪泥兌換券」，限量150張。參與IG、FB打卡活動，即贈送「辣味雞翅」1隻。

在1月27日至2月28日期間，全台頂呱呱也推出新年活動。凡購買任一家庭組合餐，贈送「辣味雞翅」（6塊餐送1隻，8、10塊餐送2隻）。至頂呱呱101店、忠孝旗艦店、新莊店、花蓮店等4間門市，還有限定「辣味脆皮9塊雞」，原價540元，特價399元。

以「銷魂拌麵」著稱的「大師兄銷魂麵舖」，1月26日也將於SKM Park開設第10間門市。除了延續同樣的設計風格之外，店內也提供有銷魂麻辣牛三寶、銷魂清燉牛三寶等多款拌麵套餐。為慶祝新店開幕，1月26日至2月1日期間，每日來店前50名消費者，通通有不同的免費贈禮，1月26、27日為「銷魂肉燥炊粉1盒（3入）」；1月28、29日為「銷魂滷肉包」；1月30至2月1日則為「花生麻醬乾拌麵」1包。另外還會額外加贈「大師兄招牌秘制銷魂辣油」1組，送完為止。

「藏壽司 高雄SKM Park店」將與園區同步於1月26日開始試營運，2月2日正式開幕，店內共提供229席座位。為慶祝新店開幕，SKM Park店將與台南中華西路店，自1月26日起同步推出限店滿額贈活動。當日單筆消費滿1,500元並追蹤官方粉絲頁，就能獲得炎柱大哥「煉獄杏壽郎撲克牌」，牌面上除了有各個鬼殺隊員們戰鬥的英姿，還能在傳統花色裡發現各角色的刀鍔造型隱藏其中，數量有限，送完為止。