2022秋冬男裝／印象派愛馬仕 堆疊出當代紳士的輕盈
2022愛馬仕冬季男裝已於巴黎當地時間1月22日下午3點，以現場直播的方式於官方網站發表。這是品牌第二度透過直播方式發表男裝，地點選在法國文化部所管轄、位在佩雷特保護區（Perret）的巴黎法國國家家具管理館（Mobilier National），古老掛毯和投影鋪組成天橋背景，模特兒從中魚貫穿梭，巧妙地踏入鏡中消失。棕、青銅、煤灰、灰白、泥炭、霜藍、淡粉、從深沉到清脆深深淺淺的綠，如油彩堆疊的輕盈色調逐漸組成繪畫筆觸，讓人想起印象派的風景和微光天色。
愛馬仕男裝創意總監Véronique Nichanian，與愛馬仕親密合作的夥伴Cyril Teste導演，以投影的方式結合服裝與背景的光影，彰顯讓這一季男裝溫柔而詩意的用色。各式各樣的外套向來是秋冬服裝的的重點，愛馬仕為2022秋冬男性打造了風衣、連帽夾克、大衣等，口袋、領子、甚至包包都裝飾了顯眼的拋光金屬拉鍊，甚至內外多層堆疊，讓開襟的大衣露出內層的不對稱剪裁印花夾克的拉鍊。
各式各樣的領口設計營造出本季的視覺焦點：裝飾可拆小羊皮毛的大翻領皮夾克、撞色的翻領皮革外套、甚至招搖的不對稱立領、以及高領的針織衫，雙層罩衫飾有呼應領口設計的俏皮口袋。無論外套的輪廓蓬鬆或是在腰部收窄，下半身搭配褲腳反折的直筒打褶長褲與發亮的小牛皮Chelsea形式短靴，整體線條寬鬆舒適卻又簡約。
高科技材質與純天然的羊絨、皮革、真絲堆疊出清新的風格，並在當代休閒細節與80的復古紳士輪廓中取得平衡：釉面小牛皮、運動小牛皮或鏡面灣鱷鱷魚皮革不做作地體現高級感，兩件式套裝以氧化效果羊毛或真絲雪尼爾提花織成，針織衫飾有俏皮的對比色條紋絞花或運動風條紋，運動衫採用防潑水科技緞面材質，將創意總監Véronique Nichanian想要表達的樂觀、輕盈具體地呈現出來，表達了她所說「源自內心對矛盾和精緻、對比材質和疊加元素的渴望。」
配件部分，新款名為Rock Evercalf的小牛皮包，猶如愛馬仕為摩登紳士打造的全新版本柏金包，和服裝一樣裝飾發亮的拉鍊。採拋光小牛皮或防潑水科技緞面材質製作的漁夫帽為主要的帽型，而在西裝翻領、飛行員外套外套胸口上錯落的Chaîne d'ancre Swift小牛皮徽章，與剪裁和圖案中規律出現的不對稱元素相呼應。
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