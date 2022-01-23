2022秋冬男裝／印象派愛馬仕 堆疊出當代紳士的輕盈

2022愛馬仕冬季男裝已於巴黎當地時間1月22日下午3點，以現場直播的方式於官方網站發表。這是品牌第二度透過直播方式發表男裝，地點選在法國文化部所管轄、位在佩雷特保護區（Perret）的巴黎法國國家家具管理館（Mobilier National），古老掛毯和投影鋪組成天橋背景，模特兒從中魚貫穿梭，巧妙地踏入鏡中消失。棕、青銅、煤灰、灰白、泥炭、霜藍、淡粉、從深沉到清脆深深淺淺的綠，如油彩堆疊的輕盈色調逐漸組成繪畫筆觸，讓人想起印象派的風景和微光天色。

愛馬仕男裝創意總監Véronique Nichanian，與愛馬仕親密合作的夥伴Cyril Teste導演，以投影的方式結合服裝與背景的光影，彰顯讓這一季男裝溫柔而詩意的用色。各式各樣的外套向來是秋冬服裝的的重點，愛馬仕為2022秋冬男性打造了風衣、連帽夾克、大衣等，口袋、領子、甚至包包都裝飾了顯眼的拋光金屬拉鍊，甚至內外多層堆疊，讓開襟的大衣露出內層的不對稱剪裁印花夾克的拉鍊。

各式各樣的領口設計營造出本季的視覺焦點：裝飾可拆小羊皮毛的大翻領皮夾克、撞色的翻領皮革外套、甚至招搖的不對稱立領、以及高領的針織衫，雙層罩衫飾有呼應領口設計的俏皮口袋。無論外套的輪廓蓬鬆或是在腰部收窄，下半身搭配褲腳反折的直筒打褶長褲與發亮的小牛皮Chelsea形式短靴，整體線條寬鬆舒適卻又簡約。

高科技材質與純天然的羊絨、皮革、真絲堆疊出清新的風格，並在當代休閒細節與80的復古紳士輪廓中取得平衡：釉面小牛皮、運動小牛皮或鏡面灣鱷鱷魚皮革不做作地體現高級感，兩件式套裝以氧化效果羊毛或真絲雪尼爾提花織成，針織衫飾有俏皮的對比色條紋絞花或運動風條紋，運動衫採用防潑水科技緞面材質，將創意總監Véronique Nichanian想要表達的樂觀、輕盈具體地呈現出來，表達了她所說「源自內心對矛盾和精緻、對比材質和疊加元素的渴望。」

配件部分，新款名為Rock Evercalf的小牛皮包，猶如愛馬仕為摩登紳士打造的全新版本柏金包，和服裝一樣裝飾發亮的拉鍊。採拋光小牛皮或防潑水科技緞面材質製作的漁夫帽為主要的帽型，而在西裝翻領、飛行員外套外套胸口上錯落的Chaîne d'ancre Swift小牛皮徽章，與剪裁和圖案中規律出現的不對稱元素相呼應。

對比材質的多層次堆疊以簡約的色調凸顯。圖／愛馬仕提供

雙排扣西裝搭配高領衫簡約扼要地點出本季的優雅。圖／愛馬仕提供

飾有俏皮的對比色條紋絞花針織羊毛和喀什米爾羊絨混紡高領套頭衫。圖／愛馬仕提供

氧化效果的提花織兩件式套裝。圖／愛馬仕提供

營造視覺焦點的翻領設計是本季愛馬仕男裝的一大特色。圖／愛馬仕提供

雙排扣西裝搭配高領衫的細節。圖／愛馬仕提供

外套飾有俏皮口袋，金屬拉鍊的細節注入運動休閒感。圖／愛馬仕提供

夾克的印花圖騰讓人想起印象派以油彩呈現的自然光影。圖／愛馬仕提供

對比材質的多層次堆疊以簡約的色調凸顯。圖／愛馬仕提供

外套飾有俏皮口袋，金屬拉鍊的細節注入運動休閒感。圖／愛馬仕提供

飄逸的翻領絨毛與清淡的色澤營造出視覺的輕盈感。圖／愛馬仕提供

營造視覺焦點的翻領設計是本季愛馬仕男裝的一大特色。圖／愛馬仕提供

潮流橘是本季彩度較高的用色。圖／愛馬仕提供

營造視覺焦點的翻領設計是本季愛馬仕男裝的一大特色。圖／愛馬仕提供

營造視覺焦點的翻領設計是本季愛馬仕男裝的一大特色。圖／愛馬仕提供