立陶宛黑蘭姆酒首批包裝6,000瓶 全家超商月底買得到

立陶宛黑蘭姆酒自去年10月初在立陶宛裝箱上貨櫃以來，歷經海上漂流超過108天，在臺灣菸酒公司董事長丁彥哲親自拆櫃開箱後，揭開神秘面紗。據了解，這批立陶宛黑蘭姆酒預計1月底於全家便利商店獨家限量販售，首批商品可透過全台全家事務機Famiport機台預購，或於北部近25家店酒品貨架購入，數量有限，預購從速。

臺灣菸酒公司表示，剛進到台灣的立國深色蘭姆酒，由於是打印簡體字瓶標，台酒公司將於轉貼為繁體字瓶標後，將裸瓶逐一包裝入紙盒及提袋，首批包裝6,000瓶，以單瓶售價600元，於大年初一於台酒12個觀光酒廠展售中心販售，此外，也有份部份給酒專通路；同時供應全家便利商店以預購方式銷售。

臺灣菸酒公司表示，立國MV Group Production（簡稱MV公司）的20,004瓶深色蘭姆酒，去年10月2日裝箱上櫃，原先是要前往中國大陸，預計2021年12月29日抵達中國港口。佢料，期間因立陶宛與我雙方同意開設駐立陶宛台灣代表處後，立陶宛知名啤酒商遭中國取消多筆訂單，甚至中國海關也將立陶宛自電子作業系統移除，貨物無法清關，鑑於已有企業遭中國港口拒絕卸貨的前例，MV公司轉向台灣求援，去年12月18日立陶宛代表黃鈞耀與財政部接洽，臺酒公司接獲相關訊息，隨即義挺同意轉購入。

繼口罩、疫苗、巧克力等台灣與立陶宛互動往來之後，台酒購入立陶宛蘭姆酒，甚受關注。丁彥哲董事長表示，此次台酒義挺可能遭中共拒絕的深色蘭姆酒，終結了立陶宛深色蘭姆酒海上漂流超過108天的命運，除了希望讓更多大眾品酩到深色蘭姆酒之外，也希望未來台灣能與立國有更多往來，當然也希望台酒商品也可以銷售到立陶宛。

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