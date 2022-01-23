迎虎年京站抽超萌虎爺公仔 大葉高島屋水族館擴大見客

迎接虎年，百貨也推出各式應景活動，京站時尚廣場把雲林著名的財神廟、北港武德宮的「黑虎扭蛋機」搬到館內，消費滿額可玩扭蛋有機會把超萌黑虎公仔帶回家。天母不少人的共同回憶，大葉高島屋招牌的水族館改裝換新裝，面積再擴增30%，準備再吸引大小朋友的目光。

京站迎虎年，讓民眾把可愛虎爺帶回家，即日起至2月6日前的每周五至周日下午14:00至17:00，當日單筆滿2,000元就可在1樓卡務中心玩黑虎扭蛋機，有機會扭到黑虎公仔，為新的一年轉到可愛虎爺好兆頭。同時，大年初一到初三，同樣於1樓卡務中心可自行投幣，就送新年開運錢母小紅包一份，顧客所投入的費用，京站將全額捐贈兒童福利聯盟，與民眾一起做好事開好年。

京站也針對百萬Q卡友們推出「Q點抽 虎里旺」活動，即日起至2月9日在京站的App扣Q點20點即可抽獎一次，獎項包含：價值18,000元的蘭陽烏石港海景酒店海藍豪華雙人套房、共抽2份；台南天下南隅Provintia Hotel價值6500元的豪華雙人房、共抽5份。京站於1月31日至2月9日加抽商品贈券，從8,800元、3,000元、800元、500元、100元共超過300多名的抽獎名額。

大葉高島屋是全台首家在室內設置150噸大型水族箱的社區百貨，招牌的「中央水族廣場」在過年前完成改建，面積並拓增30%，水族箱本體外觀以大理石雲紋搭配上方Rose Garden裝置藝術。展出包含小丑魚、神仙魚、關刀魚、黃狐狸魚等50多種熱帶魚與海洋生物。讓走進百貨逛街的民眾，無須購票就能免費欣賞水中表演與景致。