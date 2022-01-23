汐止遠雄廣場迎春滿千送百 還能抽萬元紅包、飯店住宿

新北市汐止區遠雄廣場新年檔期活動，「除夕福虎熊厚禮」25日到31日登場，全館累計消費滿3000送300（部分店櫃除外）、美食餐飲累計滿3000送200，使用紙本振興券消費任一金額再加碼送100，還有6大銀行刷卡滿額贈送禮品。春節期間則規劃多場親子手作活動，吸引消費者上門採購，度過新年假期。

遠雄廣場表示，25日到31日「除夕福虎熊厚禮」活動，優惠包括全館累計消費滿3000送300（可累贈，部分店櫃除外）、指定品牌集雅社／富士按摩椅/高島滿萬送千（可累贈）、宜得利家居滿5000送500、美食餐飲累計滿3000送200，使用紙本振興券消費加碼送100。

6大銀行的刷卡滿額贈送禮券或贈品。送禮券的合作金庫銀行、匯豐及中華郵政，中華郵政累計滿6000贈不鏽鋼單柄鍋。

今年春節檔期，遠雄廣場線上、線下推出「萬元現金紅包大放送」。2月1日到6日憑會員及當日單筆滿1888元iFG電子發票，即可抽紅包1次（3776元抽2次，以此類推），有機會獲得現金1萬元、悅來大飯店住宿券、悅樂旅店住宿券、花蓮海洋公園門票、會員點數60點到6000點等豐富好禮。下載遠雄廣場APP，天天扣5點玩「虎虎生財刮刮樂」，即可享點數加倍送，最高有機會抽中1688點。

春節前氣溫下降，造成保暖服飾、大衣外套熱銷，Outdoor品牌（早點名、Go wild）等戶外用品、服飾類業績較去年成長兩成。