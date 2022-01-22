好康看這裡！雙北全聯明後天促銷萬顆銅板價甘藍菜
農曆春節即將到來，台北市市場處今天表示，目前市場蔬菜到貨量過盛，市場批發價格下跌，市場處請台北農產公司協助辦理促銷過盛蔬菜，明後兩天在雙北全聯超市通路，提供超過萬顆銅板價甘藍蔬菜。
市場處表示，蔬菜價格主要受季節交替及需求增加影響，且中南部地區因氣候穩定，蔬菜生長快速，造成產量增加，目前市場蔬菜因到貨量過盛，造成市場批發價格下跌，今天蔬菜平均批發價格為19.3元/公斤，比昨天19.5元/公斤，下跌1.03%。市場處已請北農協助辦理促銷過盛蔬菜。
市場處表示，北農產公司將推動特價促銷方案，23、24日明天兩天，雙北市全聯超市通路，提供一顆38元的甘藍蔬菜，預計每日販售6千顆，約12公噸，合計兩天販售1萬2千顆，約24公噸，有意願民眾可以踴躍購買。
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