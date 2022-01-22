《艾蜜莉在巴黎2》英國天菜Lucien Laviscount出席大秀 Dior冬季聯名勃肯鞋曝光

以對話（La Conversation）為名，Dior於巴黎協和廣場上搭建了一座亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III），以凜冬清晨的浪漫蕭索為背景，展演49套2022冬季系列男裝，之中的勃肯涼鞋（Dior by Birkenstock）是男裝創意總監Kim Jones於品牌75周年之際的聯名新作，《艾蜜莉在巴黎2》演出「英國天菜」Alfie的Lucien Laviscount、韓星南柱赫等，都到場或隔空共享盛舉這場華麗大秀。

Kim Jones以Christian Dior的語句作為序言，「孤身隻影，伴隨無數解放想像力的剪影輪廓。設計草圖對應了然於心的線條...，然而，跳脫這些手繪圖紙的，是迷離中的倩影。」並展開對話，從漸層灰、粉彩色到英倫男裝剪裁，皆以法式高級訂製服手法表現紳士的Bar輪廓新貌。星星、玫瑰、籐格紋、豹紋、鈴蘭等迪奧先生鍾愛的元素，則散落在服裝細節中。