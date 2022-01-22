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上月「批發及零售業」徵才需求高 比前年同期成長逾1成

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
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每年年底年關將至，進入求職求才淡季，民眾轉職意願較低及企業求才偏向保守影響，據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，2021年12月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5.6萬人，較上月減少2.78％，新登記求才人數總計8.6萬人，也較上月減少19.48％，平均每一位求職者有1.52個工作機會。不過，批發零售業新登記人才反而較前一年同期成長12.92%。

雖然求才、求職人數雙雙降低，但發展署指出，去年雙11、百貨週年慶等各式促銷活動促使消費市場買氣佳，另又接續今年農曆春節備貨旺季，預期未來消費力將持續增溫，進而帶動「批發及零售業」求才人數增加，去年年12月「批發及零售業」的新登記求才人數為1.03萬人，相較於上年同月成長12.92％。

發展署進一步表示，批發零售業釋出的職缺中，以「商店銷售有關人員」、「未分類其他基層技術工及勞力工」、「商業銷售代表」、「包裝及有關機械操作人員」為最多，合計職缺數占「批發及零售業」總求才人數逾5成2。

發展署說，特力屋、全家便利商店、家福（家樂福）、三商家購（美廉社），分別透過台灣就業通釋出不少職缺，工作內容以專櫃、賣場、門市人員/儲備幹部為主，也同時釋出工讀生職缺，其中全家便利商店的儲備幹部薪資最高可達40K。

發展署表示，各地就業中心辦理的徵才活動將視疫情狀況做滾動式調整，民眾可隨時留意相關資訊，或致電各地就業中心詢問。如欲獲得更多職缺資訊及線上服務資源，都可以上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888，將有專人提供協助！

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