「元宇宙」的世界來臨！「刀劍神域特展2022」開展

知名經典動畫《刀劍神域》已邁入10周年，此部講述人們靠著虛擬實境VR的機器「NerveGear」，完全潛行進入虛擬世界。「元宇宙」的概念，廣受動漫迷的喜愛。動畫代理商木棉花於1月22日至2月20日，舉辦了「刀劍神域特展2022」在新光三越A9 9樓宴會展演館，有滿滿科技感的展區與豐富的展覽內容，更重要的是免費入場！如此誠意十足就是要來到現場的玩家們可以玩得盡興！一起來搶先看展覽現場10大展區、4大亮點跟必購入的商品有哪些吧。

雖然為免費展覽，但展區設計一點都不馬虎！從入口超高規格的科技感設計迎接玩家的蒞臨外，此次更一次展出了動畫主角群：「桐人」、「亞絲娜」、「詩乃」的等身模型，可以讓粉絲們拍個夠，並有「作品歷程」與「經典台詞」的呈現，一起與粉絲回味《刀劍神域》10年來的淬鍊，還有巨型投影幕，投射出了「艾恩格朗特」與經典畫面「茅場晶彥」的場景，可以在巨幕前拍出氣勢的照片，還有「第一層BOSS關卡空間」與「主角們相遇的起始廣場」合影區重現了動畫經典場景，粉絲可以來感受最初的感動！現場還有日本原稿展示、動畫中主角使用的模型「劍」同時登場，機會難得千萬要把握。

有全台首賣《高級玩家限定組合》限量精品福袋組，組合中有高質感的完全潛行耐刮登機箱，超大容量可將展場購物戰利品直接帶著走，以及創世神造型的「亞絲娜」與「愛麗絲」全彩抱枕、桐人款電競滑鼠墊，原價$3880，特展下殺４折特價$1800，喜歡的玩家千萬要在現在下手！不僅有精緻的展區與商品，更邀請了「FANFANS CAFÉ 粉粉快閃主題餐廳」的進駐，讓粉絲除了有眼福可享，更可以填飽肚子！菜單設計靈感取自《刀劍神域 Alicization》篇 UW 系統的遊戲操作畫面，加強了刀劍神域中「遊戲」與「主題餐點」連結性！還有刀劍特展獨家推出的客製化周邊，隨心所欲挑選自己最想要的款式，做出屬於自己的周邊！現場更有為了玩家準備的「特展限定卡貼」，只要粉絲完成指定條件即可獲得，數量有限只送不賣，喜愛的粉絲到展場一定要闖關收藏。

此次更突破動漫周邊框架，推出了多款動漫特色精品周邊商品，有與「HOBBY BASE」特別合作推出《刀劍神域》系列包款與口罩，以二位主角桐人及亞絲娜為設計概念，結合動畫中的元素，打造出元宇宙氛圍，機能與造型兼具，一定要購入！還有與「yunivers hsieh」設計師手錶品牌聯名推出「刀劍神域設計腕錶」，在遊戲中武器總是讓人嚮往和期待，將動畫中「闡釋者」等武器化作為指針，更精心的結合「艾恩格朗特」等動畫元素的設計巧思，值得細細品嘗，展覽現場預購中！還有高質感的「刀劍神域木質拼圖」，帥氣的桐人圖像，拼圖中還隱藏了「劍」的元素，提升了拼圖的境界！最後是多項純銀飾品，有「精裝項鍊與手鍊」及「精裝徽章組」，將動畫信念打造為永恆，絕對值得收藏，並於1月29日開始開賣，千萬別錯過。