影／竹市影博館翻新開幕 看完電影逛書店、餐酒館小歇

新竹市影像博物館歷史悠久，市府推動促參案由在地藝文團體鴻梅文創進駐，以「或者光盒子」為主題，打造觀影、書店、餐酒館「三合一」的複合式型態電影院，今天開幕。看完電影院後逛書店、看展，還能上二樓小酌一番，享受文青氣息的夜生活。

新竹市影像博物館為昔日的「有樂館」，早在1933年開幕，為全台首座具有冷氣設備之歐化劇場，隨著時代變遷，陸續改為國民大戲院、影像博物館，乘載不少新竹人的記憶。市府近年找來鴻梅文創進駐，歷經1年多整備，這棟歷史建築今天重新開幕。

鴻梅文創執行長陳添順說，前棟電影放映以關懷人文、土地環境紀錄片和獲國際影展得獎作品為主，未來更舉辦音樂會、戲劇、主題影展，並結合戶外廣場舉辦周末市集，吸引更多人潮，後棟則有「深夜書店」搜羅各式影像創作出版品，還有展示館陳列各項館藏文物，讓更多人能了解影像博物館的歷史，以及影像放映過程。

影像博物館後棟也保留「天井」設計增添採光，替建築增添不同風情，此次鴻梅文創進駐也將原本2樓的辦公室改造為光盒子BISTRO餐酒館，以昭和時期人文沙龍概念設計，餐廳設計別緻復古，有磨石子檯面與新竹玻璃花磚打造的吧台，餐飲設計也結合新竹元素，希望民眾看完電影後來到餐酒館放鬆，與三五好友討論激發創作靈感。

副市長沈慧虹出席開幕記者會表示，市府積極推動促參，影博館以「或者光盒子」重新開幕，作為新舊時代交融的複合式型態影院，進駐的鴻梅文創陸續在香山、竹北等地進行文化傳承，如今又跨溪來到了舊城區，希望光盒子能成為舊城區復興的起點。

文化局長張馨之說，影像博物館重新開幕提供展覽、觀影、選書、飲食等服務，軟硬匹設備都升級。影像博物館影廳營業時間為每周二至周日下午1點至晚上9點半，每周一公休，電影票全票220元，兒童票（2至12歲）150元，敬老票110元。

後棟一樓光盒子書店選書餘3千餘冊，依全球電影產業地域與歷史文學、生活風格、藝術設計、精選文學等分類，打造選書獨特且豐富的「電影書牆」。常設展「電影‧有樂櫃」展示從日治時期有樂館至光復後國民戲院歷史，展示珍貴影像相關典藏文物。

二樓「光盒子BISTRO」提供精緻餐點，並串聯影院及書店活動企畫，推出向經典電影致敬套餐，營業時間從晚上6點到凌晨1點，適合夜貓族來訪。文化局提醒，防疫期間民眾入館請配合全程戴口罩、量體溫、酒精消毒與實聯制等防疫措施，相關資訊可上新竹市影像博物館-或者光盒子粉絲頁 https://www.facebook.com/OrLightbox。