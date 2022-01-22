花蓮福容、理想大地推外帶年菜 預購到30日享優惠

過年圍爐，愈來愈多人喜歡到飯店外帶年菜回家吃，福容花蓮店推出兩款中式合菜組，10人份9800元至1萬2800元；理想大地渡假飯店則有「金銀六寶宴」6件式福虎年菜，全套價惠價4175元，即起預購到30日小年夜。

福容花蓮店表示，外帶年菜在家圍爐已成近年熱門趨勢，今年外帶年菜比往年更加熱銷，兩款合菜組有8道菜色，價位分成9800元的「新春報喜」與1萬2800元的「五穀豐登」，免收一成服務費，其中一品鮑魚干貝佛跳牆、花雕甘露龍虎斑等都是新春必備的菜色。也可選擇單點，單品價格從880元到2880元不等，提供會員88折到95折優惠，訂席專線（03）8236222轉7538、7539、7521。

理想大地的金銀六寶宴，除了每年入列的「理想金糕、銀糕」，還有理想嫩雲蹄、醬燒烤肋排、桂花滷醬鴨、極品佛跳牆。理想餐飲部協理江宗德說，6道菜色每道主廚精心料理，尤其是許多人喜愛的佛跳牆，飯店請來五星香港主廚，以老母雞、豬大骨、金華火腿及多種鮮蔬食材悶燉熬製湯頭，再加入鮑角、干貝、排骨、豬腳、 香菇、芋頭、魚皮、栗子等數十種食材，煲湯味道醇厚濃郁，不可錯過。

理想大地外帶年菜預購部分單品7折，合購8折，到店取貨可享9折，還提供宅配服務預購金額滿 2500元即免運費服務，預購電話（03）8654209。