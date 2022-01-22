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洗卸按摩導入一機搞定！讓保養效果更加倍的音波洗臉儀

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
NUEVA超溫感 三效音波洗臉儀，洗卸一次完成。圖／NUEVA提供
NUEVA超溫感 三效音波洗臉儀，洗卸一次完成。圖／NUEVA提供

每個女生，很重視保養，但除了重視保養品與成分外，若還能加上適合的工具，能讓保養更具有效用。不少皮膚科醫師就提醒，保養時，保養品固然重要，但若能透過科學的幫助，才能讓肌膚更快吸收，NUEVA就推出Torche™ 超溫感三效音波洗臉儀，一台洗臉儀，兼具洗卸、導入與按摩的功能，並有著超溫感多頻同心音波功能，一機能搞定臉部保養。

超溫感三效音波洗臉儀先以溫感模式，洗卸臉部還能舒張淨化毛孔，利用音波脈動技術，讓髒污震出，再使用音波導入模式，讓保養品能夠完美導入，最後使用超溫感按摩模式，針對臉部肌膚深度按摩，在睡前拉提、早上舒緩水腫。

京硯聯合診所副院長、皮膚專科胡怡萱醫師就表示，保養最重要就是，把臉洗對，精華能夠導入到肌底，也要做好按摩來深層保養，她也親自試用NUEVA超溫感三效音波洗臉儀，認為是溫和又安全的潔膚保養工具，不管淡妝或濃妝都能卸除，而洗完臉後要馬上進行保養導入，特別是加上按摩功能，打造出好氣色。

中醫師吳奕璇提點按摩手法，可以點壓太陽穴消除臉部浮腫、迎香穴改善眼部浮腫和肌膚鬆弛、頰車穴改善兩頰浮腫、地倉穴預防嘴角細紋及木偶紋等。

NUEVA超溫感三效音波洗臉儀還具有IPX7級高規格防水技術，泡澡淋浴時都能使用，方便洗澡時順便保養。同品牌也推出Aurora 小極光粉刺機、Swan淨毛嫩膚天鵝儀，針對臉部粉刺、淨毛等均能使用。

NUEVA Torche™ 超溫感 三效音波洗臉儀／7,290元。圖／NUEVA提供
NUEVA Torche™ 超溫感 三效音波洗臉儀／7,290元。圖／NUEVA提供
NUEVA Torche™ 超溫感 三效音波洗臉儀／7,290元。圖／NUEVA提供
NUEVA Torche™ 超溫感 三效音波洗臉儀／7,290元。圖／NUEVA提供
NUEVA超溫感 三效音波洗臉儀，也能按摩臉部肌膚。圖／NUEVA提供
NUEVA超溫感 三效音波洗臉儀，也能按摩臉部肌膚。圖／NUEVA提供
NUEVA Torche™ 超溫感 三效音波洗臉儀／7,290元。圖／NUEVA提供
NUEVA Torche™ 超溫感 三效音波洗臉儀／7,290元。圖／NUEVA提供

按摩 醫師 女生

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