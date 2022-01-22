蘋果Today at Apple線上創作坊 教你打造最萌毛孩賀年卡

近日疫情再起，農曆年想要與親友們團聚可能又增添許多擔憂，但不管有沒有見到面，關懷的心意可不能少，如果家有毛小孩，更不能錯過這個大秀萌度爆表毛孩的最佳時機。長期致力於寵物與中途攝影的「三牲工作室」，知道毛孩爸媽們苦於難以捕捉寶貝們定格的英姿或是動態自然照，特別透過Today at Apple線上創作坊「讓愛分享」系列課程，於1月22日14:30～16:30，線上分享如何準備背景和燈光設置，並用iPhone內建「相機」App拍攝和寵物創意合照的秘訣。透過引導家人和寵物的自然互動，捕捉有趣的年節點子，並以「照片」App 編輯就能做出趣味滿點的年節祝福。報名官網還附上由特色藝術家打造的賀年卡版型，把和毛小孩的合照創作成風格賀卡，分享愛與祝福。

除了拍攝照片，錄製影片也是傳遞祝福與捕捉生活樂趣的好方法，有了聲音的保留更能完整回味特定時刻的回憶。在YouTube頻道擁有近60萬訂閱數，由Illy和Lean所組成的「壹加壹」影像創作組合，擅長以影片訴說日常的種種趣味與美好，他們透過iPhone 13 Pro「電影級」模式，拍出自動變換焦點的專業感影片，搭配不同鏡頭的魅力應用和iMovie的微調剪輯，讓回憶變得更豐富多彩。放假不能到處趴趴走，不妨趕快報名2月13日14:30～16:30的線上課程，跟著他們的腳步，用iPhone隨手紀錄生活，發掘過去不曾悉心留意的美好，不用刻意營造，生活的瑣碎片刻其實都值得珍藏。