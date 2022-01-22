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搶國旅商機！住飯店送Lexus NX試駕、大廳變身登機門

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
雲品與LEXUS合作推出試駕專案，可獨家搶先試駕全新大改款NX系列車輛暢遊日月潭。圖／雲品提供
雲品與LEXUS合作推出試駕專案，可獨家搶先試駕全新大改款NX系列車輛暢遊日月潭。圖／雲品提供

悶了兩年，出國旅行的渴望看似仍無法緩解，飯店業只能持續以創意突圍，住房送豪車試駕，或者乾脆大廳變身登機門，讓國旅有如海外行，多點自在與想像。

今年農曆春節有9天連假，雲品溫泉酒店這一季就將酒店營造出日本風情，讓旅客重溫日本度假感，同時，獨家攜手日系豪華汽車品牌Lexus推出「Lexus風尚行旅」方案，1月24日至2月底，預訂該住房專案即可享有住宿期間試駕全新NX系列車款，一泊二食含車輛使用專案優惠價每晚22,888元起。

專案最大亮點，是在住宿期間可免費試駕甫上市便受到專業車評一致大力讚賞的Lexus全新大改款NX休旅車，在日月潭的環潭公路上，更能感受到車輛優異的性能。雲品推薦，可前往文武廟為新的一年祈求好運氣、慈恩塔登高一覽日月潭全景，再到熱門的向山遊客中心一遊。

台北福華大飯店也攜手台北保時捷中心，打造保時捷全系列電動車款皆適用的充電據點，凡享用餐飲及住房的保時捷電動車車主，皆可免費停車及使用充電功能，外客則比照一般停車收費。此外，即日起至2022年3月31日，保時捷車主出示車鑰匙並入住雙人含早餐的房型，即可免費升等至雙人尊爵套房；期間於江南春或蓬萊邨小吃區用餐，單筆消費滿5,000元即贈紅酒或蛋糕。

南港老爺行旅為讓入館用餐的民眾也有出國感，與華信航空聯手將機場場景搬進飯店，飯店大廳化身登機櫃檯，除夕圍爐宴還提供機上服務，讓民眾有如親臨機上體驗。此外再加碼推出三大優惠，入住南港老爺行旅享華信航空國內全航線機票9折、飯店官網訂房輸入優惠碼享指定專案9折，以及憑華信航空全航線登機證享Soft Kitchen用餐9折。於春節期間搭乘華信航空的旅客，還可在機上吃到南港老爺行旅限定的「白米包種茶」及「黑米烏龍茶」米香餅。

南港老爺行旅大廳很有登機感。圖／南港老爺行旅提供
南港老爺行旅大廳很有登機感。圖／南港老爺行旅提供
台北福華大飯店攜手台北保時捷中心，打造保時捷全系列電動車款皆適用的充電據點。 圖／台北福華提供
台北福華大飯店攜手台北保時捷中心，打造保時捷全系列電動車款皆適用的充電據點。 圖／台北福華提供
南港老爺行旅大廳有如登機櫃台。圖／南港老爺行旅提供
南港老爺行旅大廳有如登機櫃台。圖／南港老爺行旅提供

華信 保時捷 酒店

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