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當月壽星4人同行1人免費！台北君悅「雙自助餐」攻國旅

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
Irodori 彩日本料理也有新菜登場。圖／台北君悅提供
Irodori 彩日本料理也有新菜登場。圖／台北君悅提供

迎戰春節9天長假，台北君悅酒店館內兩間超人氣Buffet凱菲屋及彩日本料理同步換新菜色吸客，除了主打「一泊二食」超值專案，也同步推出「當月壽星於館內各餐廳用餐，皆享4人同行1人免費」優惠。

迎接即將到來的寒假及春節假期，台北君悅1月底前推出「悅享假期」，每晚5,100+15.5%起，可體驗130坪嘉賓軒行政酒廊，收攬信義區都會景致，以及晚間Happy Hour中西輕食與酒精飲品暢飲，隔日凱菲屋早餐吃到飽

因應國旅市場需求，1月28日前「覓饗．一泊二食」限時回歸，限定10天官網預訂，雙人每晚5,600+15.5%起，扣除餐費，等於每晚每人僅396元，專案包含一位難求的凱菲屋吃到飽自助早餐及晚餐2客，加價347元可直升豪華客房，年前訂房，3月31日前入住保證有位。線上訂房：https://reurl.cc/6E0yoO，電話：02-2720-1234。

此外，台北君悅點心房團隊也獻上9款浪漫的草莓主題甜點，像是以法式國王派與泡芙結合新鮮草莓的「國王草莓泡芙」、草莓生乳捲、草莓軟歐陸麵包，另同時推出兩款草莓奶蓋特調，優美色調蘊藏初戀般的莓果酸香美好。每日限量供應。可線上預訂：https://reurl.cc/Rb5g7n，或洽：02-2720-1200轉分機3164。

台北君悅推出草莓季系列甜點。圖／台北君悅提供
台北君悅推出草莓季系列甜點。圖／台北君悅提供
台北君悅推出一泊二食住房專案，搶攻春節出遊商機。圖／台北君悅提供
台北君悅推出一泊二食住房專案，搶攻春節出遊商機。圖／台北君悅提供
台北君悅酒店Ziga Zaga虎蝦烏魚子黃番茄奶油醬雞蛋細義大利麵。圖／台北君悅提供
台北君悅酒店Ziga Zaga虎蝦烏魚子黃番茄奶油醬雞蛋細義大利麵。圖／台北君悅提供

早餐 吃到飽

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