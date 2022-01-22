住飯店零食吃到飽、增重再送好禮！小鹿文娛邀你來耍廢

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「調酒」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七大熱門調酒網路聲量排行。現代人生活忙碌緊湊，因此許多人選擇下班後，在家來杯居家調酒，小酌一杯，而五花八門的調酒究竟要從哪一種開始？不妨參考一下最受網友熱議的幾種調酒，從這些熱門排行中挑選吧。

2022-01-22 08:27