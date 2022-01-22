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住飯店零食吃到飽、增重再送好禮！小鹿文娛邀你來耍廢
住飯店「零食吃到飽」、體重+2kg再拿好禮！這是小鹿文娛旗下旅店「路境行旅」推出春節專案，邀請遊客一起來耍廢。
此專案自即日起，入住「零食點心房」除了零食箱吃到飽，還送年貨驚喜福袋。入住者體重合計大於111公斤，再加碼贈星巴克飲料兌換券；退房時，入住者體重合計增加2公斤以上，還能免費獨享「好好健身房」，獨立空間、多樣健身器材，可以安心運動不怕胖。
此外，最新完工的「童趣拼畫房」，除了入住即贈螢光畫板以外，也推出春節限定闖關遊戲，大小朋友於房內可暢玩七巧拼圖、創意繪畫等遊戲，闖關完成，還能免費獨享路境行旅「親子安心遊戲區」1小時，溜滑梯、大積木區、騎乘玩具車、廚房遊戲組等多樣玩具任玩。
小鹿文娛旗下旅店「路境行旅」推出的主題房型通用票券，可享買千送百，除可使用於春節專案外，即日起至2/28購票再抽AirPods Pro。地址：台北市中正區重慶南路一段86號；電話：02-2389-9595；購票連結：https://pse.is/3xjrsg。
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