第2輪物價聯合稽查啟動 鎖定9餐飲業供應商

法務部表示，跨部會物價聯合稽查小組今天啟動第2輪稽查，鎖定牛肉、豬肉、海鮮、炸雞、生鮮魚片等9家中上游餐飲業供應商，深入研析業者有無恣意哄抬價格等不法情事。

法務部發布新聞稿表示，為落實政府穩定物價政策，物價聯合稽查小組擇定日前已進行現場稽查的餐飲業者，向上溯源執行9家中上游供應商現場稽查，以釐清供應鏈漲價合理性，並防範哄抬、囤積等行為。

新聞稿指出，本次稽查的業者包括牛肉、豬肉、海鮮、炸雞、生鮮魚片等中上游供應商，地點分布在台北市、新北市、台中市、雲林縣、高雄市等地，由法務部偕同經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院農業委員會、行政院消費者保護處等部會單位，共同執行北中南聯合稽查行動。

稽查行動今天上午10時許同步展開，除請業者就稽查項目具體說明進銷貨價格、數量與漲價品項的原因、漲幅及提供佐證資料，以釐清中、上游供應商有無不合理漲價；後續稽查小組將深入研析業者有無恣意哄抬價格或囤積不應市銷售等情事，若有不法，依法嚴處。

法務部說，力求民生物價平穩及合理，讓民眾安心，是政府一貫的立場，也是過年前最重要的民生需求，因此對於任何涉及不合理漲價、囤積居奇等業者，稽查小組將持續溯源稽查，讓人民豐衣足食過好年。