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女性摩登身影 國家攝影文化中心婉風流轉時展覽開幕

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
國家攝影文化中心台北館今年首檔展覽「婉風流轉時：影像靈光與文學的跨域閱讀」今舉行開幕式，文化部長李永得、國立臺灣美術館長梁永斐、策展人蔡文祥、文學家陳若曦及多位知名攝影界專家參與。記者葉冠妤/攝影
國家攝影文化中心台北館今年首檔展覽「婉風流轉時：影像靈光與文學的跨域閱讀」今舉行開幕式，文化部長李永得、國立臺灣美術館長梁永斐、策展人蔡文祥、文學家陳若曦及多位知名攝影界專家參與。記者葉冠妤/攝影

國家攝影文化中心台北館今年首檔展覽「婉風流轉時：影像靈光與文學的跨域閱讀」今舉行開幕式，聚焦日治時期至1960年代的台灣女性摩登形象，展出超過300幀作品，包含日治時期攝影師吳金淼、林壽鎰等所拍攝的女性個人肖像，或女性與好友及家庭成員合照的紀念身影，以及當西方思潮引入台灣，攝影家鄧南光、李火增等人藉由鏡頭捕捉摩登時代的「新女性」身姿。

「婉風流轉時」展覽作品包含日治時期台人所開設的寫真館照片，如攝影師吳金淼、林壽鎰等所拍攝的女性個人肖像，或女性與好友及家庭成員合照的紀念身影，呈現出根植於生活土地的氣韻。於此同時，西方文化思潮逐步引入台灣，啟發女性的自主思想及追求進步的內在力量；攝影家鄧南光、李火增等人藉由鏡頭捕捉摩登時代的「新女性」身姿，以及她們的日常休閒及生活風貌，展露出彼時女性在劇變的時代中，嘗試跨越傳統的企圖與自信。

本展展出超過300幀作品，並以相片、玻璃板底片、雜誌等不同的攝影媒材及影像載體，呈現台灣在日治時期至戰後西方文化衝擊下，現代女性的柔美生活文化情境，並勾勒出戰前戰後臺灣摩登時代的美學思潮。攝影技術與美學的發展及變化，亦潛藏於鏡頭下的場景、構圖、取材內容中。

此外，策展人蔡文祥也特別選展國美館典藏的李梅樹、陳進、李石樵、席德進所創作的5件繪畫作品，與現場的肖像攝影進行對話，另一項特色則是邀請了5位文學家陳若曦、楊索、鍾文音、張姿慧及廖偉棠以文字重新解譯影中女性的影像故事，創造出攝影與文學獨有的共鳴及想像空間。

文化部長李永得表示，「攝影家是不同時代容顏最佳的保存者及記錄者」，本次展覽中，前輩攝影家們透過獨有的洞察力及美學素養，讓觀眾對台灣1930至60年代的女性形象有更清楚的認識，也因為攝影記錄時代真實樣貌的特性，讓觀展民眾有更多深刻的共鳴與感動，「這就是攝影的魅力及力量」。

國家攝影文化中心台北館今年首檔展覽「婉風流轉時：影像靈光與文學的跨域閱讀」展場。圖/文化部提供
國家攝影文化中心台北館今年首檔展覽「婉風流轉時：影像靈光與文學的跨域閱讀」展場。圖/文化部提供
鄧南光，女子肖像，1950-1960，國家攝影文化中心典藏。圖/文化部提供
鄧南光，女子肖像，1950-1960，國家攝影文化中心典藏。圖/文化部提供

日治時期

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