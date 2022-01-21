Amanda Seyfried巧戴積家約會系列鑽表 美鑽與星爭輝

每到情人節，如何真實傳達情意總考驗情人的心。早從2019年已經成為積家（Jaeger-LeCoultre）品牌大使Amanda Seyfried，近日再度由攝影師Alique掌鏡，拍攝一系列情境宣傳，並完美演繹積家的約會系列日夜顯示珠寶腕表（Rendez-vous Dazzling Night & Day），唯美也浪漫。

對於本次拍攝時配戴的表款，Amanda表示夜晚的天空一直讓她著迷，而能在製表技術中加入如此精妙的工藝著實令她驚艷，「Rendez-Vous Dazzling約會系列珠寶腕表上的鑽石將圓形表殼提升到另一個境界，那閃爍的光芒讓人深深着迷。」

約會系列腕表（Rendez-Vous）最早在2012年推出，之所以命名為「約會」，因爲表款原型的面盤周圍將附有一顆「星星」，可用以記錄約會的時間，而約會在法語中正是Rendez-Vous之意，此後該系列並陸續推出各種複雜功能、寶石鑲嵌，持續耀眼。