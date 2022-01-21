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Amanda Seyfried巧戴積家約會系列鑽表 美鑽與星爭輝

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
約會系列腕表（Rendez-Vous）最早在2012年推出，之所以命名為「約會」，因爲表款原型的面盤周圍將附有一顆「星星」，可用以記錄約會的時間，而約會在法語中正是Rendez-Vous之意。圖 / 積家提供（合成圖）
約會系列腕表（Rendez-Vous）最早在2012年推出，之所以命名為「約會」，因爲表款原型的面盤周圍將附有一顆「星星」，可用以記錄約會的時間，而約會在法語中正是Rendez-Vous之意。圖 / 積家提供（合成圖）

每到情人節，如何真實傳達情意總考驗情人的心。早從2019年已經成為積家（Jaeger-LeCoultre）品牌大使Amanda Seyfried，近日再度由攝影師Alique掌鏡，拍攝一系列情境宣傳，並完美演繹積家的約會系列日夜顯示珠寶腕表（Rendez-vous Dazzling Night & Day），唯美也浪漫。

對於本次拍攝時配戴的表款，Amanda表示夜晚的天空一直讓她著迷，而能在製表技術中加入如此精妙的工藝著實令她驚艷，「Rendez-Vous Dazzling約會系列珠寶腕表上的鑽石將圓形表殼提升到另一個境界，那閃爍的光芒讓人深深着迷。」

約會系列腕表（Rendez-Vous）最早在2012年推出，之所以命名為「約會」，因爲表款原型的面盤周圍將附有一顆「星星」，可用以記錄約會的時間，而約會在法語中正是Rendez-Vous之意，此後該系列並陸續推出各種複雜功能、寶石鑲嵌，持續耀眼。

本次由Amanda Seyfried配戴的約會系列日夜顯示珠寶腕表共有玫瑰金、白K金兩種表殼質材，並展現積家工坊珠寶工匠在寶石鑲嵌上的精湛工藝。不僅表耳、表冠鑲嵌以鑽石，由表圈以致面盤中央，共呈現三種不同克拉數、尺寸的鑽石「迴圈」鑲嵌，呈現光澤的耀眼與和諧，如滿天星斗、令人心醉神迷。表款共鑲嵌168顆鑽石總重合計約3.52克拉，並搭配自動上鍊機芯。玫瑰金訂價為158萬元、白金款訂價則為165萬元。

積家品牌大使、好萊塢女星Amanda Seyfried為品牌精湛演繹了約會系列日夜顯示珠寶腕表的風情萬種。圖 / 積家提供
積家品牌大使、好萊塢女星Amanda Seyfried為品牌精湛演繹了約會系列日夜顯示珠寶腕表的風情萬種。圖 / 積家提供
積家約會系列日夜顯示珠寶（Rendez-Vous Dazzling Night & Day）腕表，玫瑰金款訂價158萬元。圖 / 積家提供
積家約會系列日夜顯示珠寶（Rendez-Vous Dazzling Night & Day）腕表，玫瑰金款訂價158萬元。圖 / 積家提供
積家精選約會系列日夜顯示珠寶（Rendez-Vous Dazzling Night & Day）腕表，成為即將來臨的情人節璀璨之選。圖 / 積家提供
積家精選約會系列日夜顯示珠寶（Rendez-Vous Dazzling Night & Day）腕表，成為即將來臨的情人節璀璨之選。圖 / 積家提供

鑽石 珠寶 腕表

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