新年好運「罩」！一心一罩推「賺爆」、「旺爆」醫療口罩

虎年最應景的時尚防疫口罩又有新貨到！專為婦幼設計防禦性醫療口罩的「一心一罩」，推出「賺爆」及「旺爆」特別款雙鋼印醫療口罩，在近兩年令人苦悶的後疫情時代下，以諧音「豹」及「汪」為設計發想，賦予財源滾滾及運勢旺盛的寓意，替大家增添喜氣，每盒10片裝原價239元、特價199元，於BEVY C.妝前保養官網販售。

去年一上架就受到熱烈討論的「一心一罩－賺爆」雙鋼印醫療口罩再次改版，為了迎接虎年的到來，同時推出2022年新款「旺爆」，設計整體展現趣味又不失氣勢的風格，選用高級又應景的酒紅色，為過年穿搭加分，喜氣的包裝也很適合做為禮品贈送給親友，照顧對方健康的同時也獻上福氣與財氣。