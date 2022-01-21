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新年好運「罩」！一心一罩推「賺爆」、「旺爆」醫療口罩
虎年最應景的時尚防疫口罩又有新貨到！專為婦幼設計防禦性醫療口罩的「一心一罩」，推出「賺爆」及「旺爆」特別款雙鋼印醫療口罩，在近兩年令人苦悶的後疫情時代下，以諧音「豹」及「汪」為設計發想，賦予財源滾滾及運勢旺盛的寓意，替大家增添喜氣，每盒10片裝原價239元、特價199元，於BEVY C.妝前保養官網販售。
去年一上架就受到熱烈討論的「一心一罩－賺爆」雙鋼印醫療口罩再次改版，為了迎接虎年的到來，同時推出2022年新款「旺爆」，設計整體展現趣味又不失氣勢的風格，選用高級又應景的酒紅色，為過年穿搭加分，喜氣的包裝也很適合做為禮品贈送給親友，照顧對方健康的同時也獻上福氣與財氣。
「一心一罩」是由BEVY C.敏弱肌專用品牌共同結合國際醫療大廠易廷YTG所創立的婦幼醫療領導品牌，所生產之雙鋼印醫療口罩，皆符合CNS14774國家標準，並採用類蠶絲柔滑纖維材質，質感光滑不易起毛，配戴更舒適。
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