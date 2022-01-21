林口第一間星巴克來了！消費滿額送限定杯、摺疊椅

新北市林口區第一間星巴克獨立門市「林口中山門市」昨日盛大開幕，新開店位於林口住宅區及工二工業區主要往來道路中山路上，以鄰近知名的櫻花景點為靈感，門市周邊特別種植11棵八重櫻，略微抬高的屋基、層疊黑色琉璃屋瓦的屋頂，以及整體運用與自然相互融合的木材、大地色彩等，呈現出內斂而典雅的日式風格建築。

門市內也融合櫻花樹的元素，高挑的天花板以三座高低層次相間的造型垂管，打造出有如在櫻花樹下的體驗。門市內的藝術牆面，則運用櫻花粉、豆沙紅等深淺色彩，表現出隱含著星巴克女神Siren的水域世界與咖啡生長的熱帶土地，夢幻而又呼應了整體以櫻花為靈感的門市特色。

林口中山門市也導入「NITRO氮氣冷萃專案」及「現烤專案」，消費者可在此品嘗到氮氣冷萃咖啡的綿密泡沫帶來的滑順清涼感受，佐以法國直送原料的「現烤糕點」及以紐西蘭優質穀物與乳製品製成的「現烤餅乾」。即日起至1月28日於林口中山門市原價點購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列三個，即贈日安可頌乙個；原價點購氮氣冷萃咖啡系列，可享兩杯相同容量第二杯半價優惠。

此外，星巴克也推出林口中山門市首賣的三款商品，包括馬克杯杯緣以櫻花花瓣為形，杯身施以粉紅流釉的「花漾櫻姿馬克杯」；運用浪漫夜色的紫色玻璃，搭配星巴克女神logo，點綴櫻花紛紛漫舞的「紫櫻飛舞玻璃杯」；還有以門市獨特建物外觀為主體，搭配浪漫滿櫻的景象為設計的「林口中山隨行卡」。

歡慶林口中山門市開幕，即日起於星巴克林口中山門市憑當日單筆消費滿1,500元發票，即可獲得門市限定循環玻璃杯乙個；憑當日單筆消費滿3,500元發票，可獲得星巴克萬用折疊椅。

「林口中山門市」資訊：

地址：新北市林口區中山路369號

電話：02-2601-1287

營業時間：周一~周日07:00~21:00