快訊

擺脫數A爆難陰影…學測自然科不難 疫苗、諾貝爾獎入題解答出爐！

新北市府員工打疫苗發燒快篩陽性 PCR結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林口第一間星巴克來了！消費滿額送限定杯、摺疊椅

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
星巴克林口中山門市內景。圖／星巴克提供
星巴克林口中山門市內景。圖／星巴克提供

新北市林口區第一間星巴克獨立門市「林口中山門市」昨日盛大開幕，新開店位於林口住宅區及工二工業區主要往來道路中山路上，以鄰近知名的櫻花景點為靈感，門市周邊特別種植11棵八重櫻，略微抬高的屋基、層疊黑色琉璃屋瓦的屋頂，以及整體運用與自然相互融合的木材、大地色彩等，呈現出內斂而典雅的日式風格建築。

門市內也融合櫻花樹的元素，高挑的天花板以三座高低層次相間的造型垂管，打造出有如在櫻花樹下的體驗。門市內的藝術牆面，則運用櫻花粉、豆沙紅等深淺色彩，表現出隱含著星巴克女神Siren的水域世界與咖啡生長的熱帶土地，夢幻而又呼應了整體以櫻花為靈感的門市特色。

林口中山門市也導入「NITRO氮氣冷萃專案」及「現烤專案」，消費者可在此品嘗到氮氣冷萃咖啡的綿密泡沫帶來的滑順清涼感受，佐以法國直送原料的「現烤糕點」及以紐西蘭優質穀物與乳製品製成的「現烤餅乾」。即日起至1月28日於林口中山門市原價點購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列三個，即贈日安可頌乙個；原價點購氮氣冷萃咖啡系列，可享兩杯相同容量第二杯半價優惠。

此外，星巴克也推出林口中山門市首賣的三款商品，包括馬克杯杯緣以櫻花花瓣為形，杯身施以粉紅流釉的「花漾櫻姿馬克杯」；運用浪漫夜色的紫色玻璃，搭配星巴克女神logo，點綴櫻花紛紛漫舞的「紫櫻飛舞玻璃杯」；還有以門市獨特建物外觀為主體，搭配浪漫滿櫻的景象為設計的「林口中山隨行卡」。

歡慶林口中山門市開幕，即日起於星巴克林口中山門市憑當日單筆消費滿1,500元發票，即可獲得門市限定循環玻璃杯乙個；憑當日單筆消費滿3,500元發票，可獲得星巴克萬用折疊椅。

「林口中山門市」資訊：

地址：新北市林口區中山路369號

電話：02-2601-1287

營業時間：周一~周日07:00~21:00

座席數：91席(室內席91位)

即日起於星巴克林口中山門市憑當日單筆消費滿1,500元發票，即可獲林口中山門市限定循環玻璃杯乙個。圖／星巴克提供
即日起於星巴克林口中山門市憑當日單筆消費滿1,500元發票，即可獲林口中山門市限定循環玻璃杯乙個。圖／星巴克提供
星巴克林口中山門市帶點日式風格。圖／星巴克提供
星巴克林口中山門市帶點日式風格。圖／星巴克提供
林口中山門市首賣的三款商品。圖／星巴克提供
林口中山門市首賣的三款商品。圖／星巴克提供

林口 櫻花 星巴克

延伸閱讀

桃園最新疫情足跡曝光 全聯、家樂福、星巴克入列

新北林口機動疫苗接種站700劑 半小時發完

星巴克「全品項買1送1」快閃2天！加碼手搖、Cold Stone冰，5大買1送1必收

台中新地標「8200坪親子飯店」試營運！自助Buffet星巴克喝到飽、入住享優惠

相關新聞

就是要放閃！SWATCH情人節限定表 愛心圖案黑夜裡也會發光

在9天的新年連假之後，馬上就要迎來2月14日的情人節，在這個專屬戀人的節日，你是否有提前規劃慶祝呢？不免俗的SWATCH...

Amyの私人廚房／寒冬回家喝碗湯 暖呼呼的幸福手作滋味

編按：寒冬喝上一碗熱湯真享受，最重要的高湯只能買現成的嗎？Amyの私人廚房示範清爽美味的好湯，簡單又方便，忙碌的橘世代朋...

新年好運「罩」！一心一罩推「賺爆」、「旺爆」醫療口罩

虎年最應景的時尚防疫口罩又有新貨到！專為婦幼設計防禦性醫療口罩的「一心一罩」，推出「賺爆」及「旺爆」特別款雙鋼印醫療口罩...

foodpanda優惠碼大玩過年長輩問候語 上千萬紅包天天送

喜迎2022福虎年，foodpanda推出「胖胖達來拜年」賀歲強檔活動，千萬紅包天天大方送。從除夕到初六 (1 ...

一卡通推「咒術迴戰」角色場景組 1月26日搶占咒術迷的心

日本漫畫家芥見下下創作的作品《咒術迴戰》，描述因人類的怨念而產生了咒靈的世界，主角之一的高中生虎杖悠仁因吞下了特級咒物，...

林口第一間星巴克來了！消費滿額送限定杯、摺疊椅

新北市林口區第一間星巴克獨立門市「林口中山門市」昨日盛大開幕，新開店位於林口住宅區及工二工業區主要往來道路中山路上，以鄰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。