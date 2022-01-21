盤點熱門潛水表、正裝表 TISSOT統統都包了！

綜觀2021年整個台灣的鐘表市場，熱門關鍵字包括了「復古」、「運動」，其中又以潛水表仍最受消費者的喜愛，復刻表款居次。因此，各個價位品牌，無不戮力的推出新款，來因應購物需求。然而要論CP值或是入門價格帶的選擇，來自瑞士的天梭表（TISSOT）所推出的相應腕表，絕對都是表迷的首選。

談到這幾年熱門潛水表，TISSOT的Seastar 1000系列，一定榜上有名。畢竟當初這是品牌因應這股流行，所推出的「殺手級」產品，在曝光之後，就引起各方矚目，亦反應在銷售上。雖然無法透露到底賣了幾只，但之後的幾年，台灣都成為Seastar 1000系列，新款世界首發地，就可以得知本地消費者有多熱愛這款表。

天梭表品牌大使謝坤達演繹PRX 40 205系列18K金自動上鍊腕表64,100元。圖／TISSOT提供

為了反映市場的期待，TISSOT在2021年，便以同樣概念，推出進階版的Searstar 2000系列專業潛水腕表。如同其名，這系列通過了ISO 6425對於潛水表的嚴苛要求，能配戴深潛於水下600公尺，具備高抗磁的機芯、排氦裝置，以及不可或缺的陶瓷表圈。種種高規格，換作其他品牌，訂價至少10萬元起跳，但TISSOT的Seastar 2000專業潛水表，卻是4萬元有找，上市之後，又成為了高詢問度的產品之一。

天梭表品牌大使謝坤達演繹Carson系列Premium Moonphase月相表12,000元。圖／TISSOT提供

雖然Searstar 2000專業潛水表很搶手，但TISSOT沒打算只靠一招打天下，正裝表市場也沒缺席，PRX 40 205系列，就是品牌的另一人氣表款。TISSOT一開始先釋出了石英機芯版本，就有高迴響，這款復刻70年代經典元素的腕表，剛好切中了「復古」風潮。雋永的外觀，加上合適的表徑大小，輕薄配戴感，讓它贏得了「最佳正裝表」的封號。但後來才販售的自動上鍊版，有著同樣的高顏值，也滿足機械表迷的期待，因此據品牌透露，幾乎是到貨多少就全數賣完；甚至還加碼呈現18K金表圈的款式。除了兩大熱門表之外，以羅馬數字時標為主的Carson系列也有新款，提供了男、女Premium Moonphase月相表，方便消費者搭配成對表。

天梭表Searstar 2000系列專業潛水腕表，陶瓷表圈搭配精鋼表殼、表鍊，33,800元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表圈，21,100元。圖／TISSOT提供

天梭表Carson系列Premium Moonphase月相表，精鋼表殼、表鍊，搭載石英機芯，12,000元。圖／TISSOT提供