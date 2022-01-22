微醺好滋味 熱門調酒排行一次看！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「調酒」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七大熱門調酒網路聲量排行。

現代人生活忙碌緊湊，因此許多人選擇下班後，在家來杯居家調酒，小酌一杯，而五花八門的調酒究竟要從哪一種開始？不妨參考一下最受網友熱議的幾種調酒，從這些熱門排行中挑選吧。

「莫希托」口味冰品名眾搶嚐鮮 琴酒系列調酒大受歡迎！

觀察網友熱議的熱門調酒，發現討論聲量居冠的「莫希托」，除了平時就是酒吧的熱門調酒外，不少網紅也會分享自製酒譜，包括加入芒果讓層次更豐富，抑或是簡單版、無酒精版酒譜，讓民眾在家也能快速調配全家人都能享用的美味居家配方；此外，品牌也推出莫希托口味商品吸引網友目光，如IKEA近期的店面限定「莫希托霜淇淋」，酸甜可口的滋味讓網友大推「這次推出的Mojito霜淇淋，吃過後成為我心中的第一名」，讓許多民眾紛紛表示一定要去嚐鮮。

Top7熱門調酒網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而琴酒系列的調酒「馬丁尼」、「琴通寧」也是許多老饕到酒館必點的調酒之一，有網友就分享「我最愛馬丁尼，每次去酒吧第一杯只點這個」，但有民眾表示「馬丁尼看起來簡單，但要調得好喝很難，很吃bartender功力」，也有網友提到「琴通寧在家就可以做，小黃瓜跟橙片加下去絕對好喝」，並分享自己的酒譜。

另外有民眾詢問「什麼調酒容易醉？」，吸引許多網友回應「長島冰茶一杯都沒喝完就斷片…」，也有人表示「絕對是環遊世界，喝下去真的帶你環遊世界的暈…」，並提醒民眾出門在外一定要注意自己酒量，不要小看調酒的後勁。

上述這些熱門調酒你都喝過了嗎？下次到酒吧或是在家小酌時不妨根據熱門牌行，挑選一杯你喜歡的調酒，但也切忌，喝酒不開車、開車不喝酒，且小酌怡情，民眾還需注意自身酒量，理性飲酒！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》