7-ELEVEN情人節獨家推限量「跳跳虎情侶T、口罩組」

不論是情人節表心意或是想和心儀的人告白，別出心裁的禮物絕對不能少，7-ELEVEN必推各式可愛又暖心的禮物，滿足消費者免排隊、就近買的需求，今年西洋情人節主打「肖像周邊」、「異國巧克力」、「永生花束」等3大浪漫結構，除了有獨家限量「跳跳虎情侶T及口罩」、首次登場的「 KAKAO FRIENDS變身烘焙甜點主廚系列32公分大玩偶」，並特別引進日本北海道必買的「北海道限定白雷神可可餅乾」，為北海道以外區域首次販售；在7-ELEVEN還能買到「西洋永生玫瑰繁星桌花」，象徵愛情長長久久。

7-ELEVEN觀察，每逢情人節前2～3周，各式巧克力相關銷量較平日成長約3成，情人節當日更暴增逾5倍。今年西洋情人節7-ELEVEN獨家引進日、韓、比利時等各國巧克力，首次引進「北海道限定白雷神可可餅乾」，由日本北海道牛奶製成的白巧克力與可可餅乾黃金比例揉和、入口酥脆，售價699元；另外還有「韓國Sweetory可可球情人節禮盒組」，優雅的書籍造型設計為情人節限定包裝，原價135元、活動期間特價89元；「比利時心型可可夾心巧克力禮盒」是比利時進口榛果夾心搭配牛奶、白、黑巧克力，售價199元。堪稱巧克力告白始祖的金莎巧克力，更以不同入數規格組成多款禮盒。

適逢虎年，與虎相關的意象都超夯，7-ELEVEN特別與迪士尼跨界合作推出「跳跳虎系列T恤＋口罩限量組合包」，每組含1件跳跳虎系列T恤、2款限量口罩各5個，售價799元，任選第2組599元、現省200元，1月24日上午11點起於7-ELEVEN各門市開放限量預購。

SOU·SOU以經典十數、明麗設計可收納的環保提袋，S款售價450元、L款售價1,080元；另外還有「SOU·SOU美國神奇施魔梳基本款－十數」，售價450元。SOU·SOU系列新品1月26日至2月22日開放預購。

7-ELEVEN還推出「平價不織布提袋」，攜手Hello Kitty、SNOOPY及首次推出的哆啦A夢、小熊維尼等4大肖像，每個售價39元，又有15L超大容量，除了萌翻天視覺，更兼具減塑環保功能。另外必收款還有Hello Kitty、熊大、KAKAO FRIENDS及史努比明星肖像躍上按摩槍、3C新品、抱枕等，超級實用。首次登場的「 KAKAO FRIENDS變身烘焙甜點主廚系列32公分大玩偶」共有萊恩、桃子、NEO貓等3款，每款售價1,499元。

情人節少不了浪漫的花束，7-ELEVEN今年首度與米其林餐廳指定花藝佈置品牌「敘思花藝」合作，推出兩款限量玫瑰花，售價皆為650元，1月26日起開賣，其中「西洋永生玫瑰繁星桌花」嚴選高品質日本進口永生玫瑰，以日本永生滿天星圍繞，象徵著戀人就是心裡的唯一，；「西洋玫瑰花束」則採用粉色滿天星與永生繡球花，圍繞著經典玫瑰花，象徵美好的情感不言而喻。兩款都特別附贈明治牛奶巧克力，浪漫花束可當作居家或辦公小物妝點，讓生活增添儀式感。