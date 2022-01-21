萬人敲碗！文藝復興名畫動起來 沉浸式藝術饗宴上桌

萬人敲碗！「會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展」受到疫情影響延冗半年之後終於開展了！內容以數位藝術科技展示文藝復興時期24位大師200多幅鉅作，極盡聲光之美，在春節、寒假不能出國之際，將是全家最佳出遊選擇。

由台灣、義大利、美國跨國團隊攜手策辦，運用原寸仿真、AR介紹及540°環場、穹頂圓弧投影搭配立體環繞音效等技術，多元呈現及重新演繹全球36家博物館、美術館及私人收藏的文藝復興大師代表畫作，以及「世界文化遺產」佛羅倫斯聖母百花大教堂穹頂的巨幅壁畫「末日審判」，提供觀眾極致的沉浸式體驗，揮別疫情的陰霾苦悶。

翡冷翠文創表示，六百多年前黑死病奪走7500萬條性命，催生了人類偉大的變革──文藝復興，如今歷史彷彿重演，COVID-19新冠肺炎改變人類生活，讓出國旅遊受到限制，這個展覽用科技手法讓觀眾跨越時空，回到文藝復興時期的歐洲，在台灣就可以鉅細靡遺欣賞名畫，將是獻給國人最佳的「偽出國」行程。

台灣特展第一次運用穹頂投影技術。圖／翡冷翠文創提供

展出畫作包括達文西的「最後的晚餐」和「蒙娜麗莎」、拉斐爾的「雅典學院」和「優美三女神」、米開朗基羅的「創造亞當」和「末日審判」、波提且利的「維納斯的誕生」和「春」、卡拉瓦喬的「梅杜莎」和「年輕的酒神」等。並將聖母百花大教堂穹頂的壁畫「末日審判」從義大利佛羅倫斯「搬」到台灣；翡冷翠文創表示，這是全球第一個與世界著名教堂合作的創舉，也是台灣特展第一次運用穹頂投影技術，讓觀眾在9公尺高的充氣巨蛋內，近距離欣賞百花大教堂紅磚大圓拱頂的壯麗宏偉，以及壁畫「末日審判」構圖繁瑣精細，感受前所未有的視覺體驗。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處 (IETCPO)代表紀大為表示，文藝復興發源於義大利，為人類文明帶來曙光，影響遍及藝術、建築、文學、經濟、宗教等領域，此次展覽充份展現美可以激發想像、引領思想，特別在疫情流行當下，能夠欣賞到文藝復興藝術精華，彌足珍貴。