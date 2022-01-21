2022秋冬男裝／LV夢幻之屋 乘著風箏飛翔的男孩歷險記

甫於巴黎瑪黑區聖殿市場（Carreau du Temple）發表的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2022秋冬男裝秀，是2018至2022年間男裝藝術總監Virgil Abloh的最後作品，看似總結、也是開端，他曾自陳，「身為一個在巴黎精品品牌的首位黑人設計師，一點也不輕鬆。我仍需要表現得像其他設計師一樣，但為了要開啟更多可能性的門，我將倡議鑲嵌在作品中。」而本季以「𝓛𝓸𝓾𝓲𝓼 Dreamhouse」作為創作靈感，仍緊扣著他所鍾愛的少年意識形態（Boyhood Ideology）核心思想，以現場演奏、舞台劇、舞蹈表演的穿插，來展現層層疊疊的夢境、想像、真實世界發生在同一時空的概念。

這是Virgil Abloh的第8號（Collection 8）作品，也體現小男孩歷險終成英雄的古老傳說，匯聚以孩童的純真角度所發展的奇趣設計，曾經在Collection 3出現的充氣城堡、打造自己用以飛翔的風箏，以及Collection 1最初的彩虹伸展台，都重返2022秋冬伸展台，穿越皇室宮殿的彩虹源自《綠野仙蹤（The Wizard of Oz）》的故事，也象徵Virgil Abloh的道路，故事中的美國西部農場女孩被一陣龍捲風帶到奧茲王國，而奧茲就是巴黎、桃樂絲即是Virgil，魔法師是他的想像力，轉譯了他所成長的伊利諾伊州羅克福德社區的嘻哈文化剪影，點綴在作品中。