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2022秋冬男裝／LV夢幻之屋 乘著風箏飛翔的男孩歷險記

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
緊抓少年意識形態的核心，2022秋冬以現場演奏、舞台劇、舞蹈表演的穿插，來展現夢境、想像、真實世界並存的概念，。圖／LV提供
緊抓少年意識形態的核心，2022秋冬以現場演奏、舞台劇、舞蹈表演的穿插，來展現夢境、想像、真實世界並存的概念，。圖／LV提供

甫於巴黎瑪黑區聖殿市場（Carreau du Temple）發表的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2022秋冬男裝秀，是2018至2022年間男裝藝術總監Virgil Abloh的最後作品，看似總結、也是開端，他曾自陳，「身為一個在巴黎精品品牌的首位黑人設計師，一點也不輕鬆。我仍需要表現得像其他設計師一樣，但為了要開啟更多可能性的門，我將倡議鑲嵌在作品中。」而本季以「𝓛𝓸𝓾𝓲𝓼 Dreamhouse」作為創作靈感，仍緊扣著他所鍾愛的少年意識形態（Boyhood Ideology）核心思想，以現場演奏、舞台劇、舞蹈表演的穿插，來展現層層疊疊的夢境、想像、真實世界發生在同一時空的概念。

這是Virgil Abloh的第8號（Collection 8）作品，也體現小男孩歷險終成英雄的古老傳說，匯聚以孩童的純真角度所發展的奇趣設計，曾經在Collection 3出現的充氣城堡、打造自己用以飛翔的風箏，以及Collection 1最初的彩虹伸展台，都重返2022秋冬伸展台，穿越皇室宮殿的彩虹源自《綠野仙蹤（The Wizard of Oz）》的故事，也象徵Virgil Abloh的道路，故事中的美國西部農場女孩被一陣龍捲風帶到奧茲王國，而奧茲就是巴黎、桃樂絲即是Virgil，魔法師是他的想像力，轉譯了他所成長的伊利諾伊州羅克福德社區的嘻哈文化剪影，點綴在作品中。

秋冬男裝的夢想之屋「𝓛𝓸𝓾𝓲𝓼 Dreamhouse」佈置出超自然空間，現實、想像之間零隔閡，打破高低、黑白、陽剛與陰柔的界線，因此訂製服、休閒服、洋裝也重新拼湊組合，巫師圖案、天使翅膀、雲彩和卡通《愛酷一族》的開膛手格林（Grim Reaper），都是細節與圖案，服裝上的掛毯和版畫，則來自Collection 1之中作為靈感的Gustave Courbet畫作《The Painter’s Studio》，Monogram結合繪畫印花，打造了皮革外套、寬版褲裝；百褶裙、新娘頭紗、動物造型鈕扣以及鮮豔的霓光色彩，則是Virgil Abloh留給路易威登男裝的標誌設計，在大秀謝幕之際，也實現了Virgil Abloh病逝前的願望，邀請至親好友們齊聚一堂致敬他的傳奇，包括娜歐蜜·坎貝兒（Naomi Campbell）、路易威登太子妃Natalia Vodianova等名人都出席參與，在音樂曲目「See You Again」中，回顧Virgil Abloh的創作箴言，「我做的每件事，都是為了17歲的我自己。」

油漆桶包款用色呼應Virgil Abloh的彩虹之路，上面書寫了品牌創始的年度1854字樣。圖／LV提供
油漆桶包款用色呼應Virgil Abloh的彩虹之路，上面書寫了品牌創始的年度1854字樣。圖／LV提供
路易威登集團太子妃暨超模Natalia Vodianova前往觀賞2022秋冬路易威登大秀。圖／LV提供
路易威登集團太子妃暨超模Natalia Vodianova前往觀賞2022秋冬路易威登大秀。圖／LV提供
百褶裙、象徵風箏的翅膀，都是Virgil Abloh入主路易威登後的男裝新貌。圖／LV提供
百褶裙、象徵風箏的翅膀，都是Virgil Abloh入主路易威登後的男裝新貌。圖／LV提供
花卉元素結合品牌經典印花，打造出視覺、時間序的繁複交錯。圖／LV提供
花卉元素結合品牌經典印花，打造出視覺、時間序的繁複交錯。圖／LV提供
路易威登在巴黎瑪黑區聖殿市場打造了夢想之屋「𝓛𝓸𝓾𝓲𝓼 Dreamhouse」。圖／LV提供
路易威登在巴黎瑪黑區聖殿市場打造了夢想之屋「𝓛𝓸𝓾𝓲𝓼 Dreamhouse」。圖／LV提供
卡通的開膛手格林，成為服裝上死神的圖樣。圖／LV提供
卡通的開膛手格林，成為服裝上死神的圖樣。圖／LV提供
百褶裙、象徵風箏的翅膀，都是Virgil Abloh入主路易威登後的男裝新貌。圖／LV提供
百褶裙、象徵風箏的翅膀，都是Virgil Abloh入主路易威登後的男裝新貌。圖／LV提供
娜歐蜜坎貝兒是2022秋冬男裝大秀嘉賓。圖／LV提供
娜歐蜜坎貝兒是2022秋冬男裝大秀嘉賓。圖／LV提供
來自Collection 3的繁花盛開，轉變為秋冬季的立體花束，也同時彰顯Virgil Abloh的對於色彩的獨到眼光。圖／LV提供
來自Collection 3的繁花盛開，轉變為秋冬季的立體花束，也同時彰顯Virgil Abloh的對於色彩的獨到眼光。圖／LV提供
超現實主義畫作，成為大衣與服裝上的印花。圖／LV提供
超現實主義畫作，成為大衣與服裝上的印花。圖／LV提供
路易威登發表2022秋冬男裝，在巴黎瑪黑區聖殿市場打造了夢想之屋「𝓛𝓸𝓾𝓲𝓼 Dreamhouse」。圖／擷取自LV大秀直播
路易威登發表2022秋冬男裝，在巴黎瑪黑區聖殿市場打造了夢想之屋「𝓛𝓸𝓾𝓲𝓼 Dreamhouse」。圖／擷取自LV大秀直播
路易威登2022秋冬男裝是少年意識的夢境與真實歷程，也呼應Virgil Abloh「最偉大的故事們皆以曲線行進、而非直線進行」的想法。圖／LV提供
路易威登2022秋冬男裝是少年意識的夢境與真實歷程，也呼應Virgil Abloh「最偉大的故事們皆以曲線行進、而非直線進行」的想法。圖／LV提供
包款上鑲嵌的Monogram圖案，如同攀岩牆上的岩點，饒富趣味。圖／LV提供
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