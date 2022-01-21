快訊

跨了高雄好幾個區...高雄染疫人數暴增10例足跡曝光

疫苗護照上路 健康存摺今起提供數位健康證明

就是要放閃！SWATCH情人節限定表 愛心圖案黑夜裡也會發光

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
SWATCH也因為情人節到來，推出了3款系列限定表款，讓你即使不用開口也能呈現心意。圖／SWATCH提供
SWATCH也因為情人節到來，推出了3款系列限定表款，讓你即使不用開口也能呈現心意。圖／SWATCH提供

在9天的新年連假之後，馬上就要迎來2月14日的情人節，在這個專屬戀人的節日，你是否有提前規劃慶祝呢？不免俗的SWATCH也因應這個讓人期待的日子到來，推出了3款系列限定表款，讓你即使不用開口也能呈現心意，更能高調放閃，讓眾人都能分享喜悅。

還有什麼比戴上愛心圖案手表更直接了當大方示愛？SWATCH針對情人節準備了以生物來源物料製成的兩款戀人HALF腕表，一白一紅的配色，最大特點就是，表盤上的圖案，便以對比方式呈現，恰巧把愛心分成兩半，象徵了我們都在找尋讓自己心動的「另一半」。而且，SWATCH還把其中一半的愛心，覆上超亮的夜光塗層，因此即使是漆黑一片，也能看到手上表款，閃閃發亮，要低調都難。不同配色，還能搭配成對表，讓人能高調示愛；而且若是一次買兩只，SWATCH還會額外附上「每分每秒都有你」（You are the minutes of my hours）的對表包裝盒。

SWATCH也因為情人節到來，推出了3款系列限定表款，讓你即使不用開口也能呈現心意。圖／SWATCH提供
SWATCH也因為情人節到來，推出了3款系列限定表款，讓你即使不用開口也能呈現心意。圖／SWATCH提供

不僅有能放閃的表款，SWATCH還在乎談戀愛時的心情轉變，因此在Gent系列中，打造了一款能述說只有戀人才懂的表款，而且每日都可變化，呼應了愛情的酸甜苦辣就像是坐雲霄飛車般讓人心情高潮迭起。SWATCH在這款限定表的2點鐘位置特殊日期窗，設計了包括彩虹等12種小圖示，讓人可以隨心情而自行變換，互動性十足。如果，這些表款都還是不能滿足喜愛特別風格的你，那麼SWATCH也歡迎大家自行來設計，在Swatch X You訂製系列裡，同樣推出了情人節限定畫布，從表盤到表帶都能展現滿滿的心意，再搭配個人巧思，打造獨一無二的個性化腕表，讓另一半戴上你的無限愛意。

SWATCH Gent系列情人節限定表，設計了包括彩虹等12種小圖示，讓人可以隨心情而自行變換。圖／SWATCH提供
SWATCH Gent系列情人節限定表，設計了包括彩虹等12種小圖示，讓人可以隨心情而自行變換。圖／SWATCH提供

SWATCH紅色戀人HALF腕表2,700元。圖／SWATCH提供
SWATCH紅色戀人HALF腕表2,700元。圖／SWATCH提供

SWATCH白色戀人HALF腕表2,700元。圖／SWATCH提供
SWATCH白色戀人HALF腕表2,700元。圖／SWATCH提供

在Swatch X You訂製系列裡，同樣推出情人節限定畫布，從表盤到表帶都能展現滿滿的心意。圖／SWATCH提供
在Swatch X You訂製系列裡，同樣推出情人節限定畫布，從表盤到表帶都能展現滿滿的心意。圖／SWATCH提供

SWATCH Gent系列情人節限定表2,350元。圖／SWATCH提供
SWATCH Gent系列情人節限定表2,350元。圖／SWATCH提供

同時購買兩只戀人HALF腕表，SWATCH會額外附上「每分每秒都有你」的對表包裝盒。圖／SWATCH提供
同時購買兩只戀人HALF腕表，SWATCH會額外附上「每分每秒都有你」的對表包裝盒。圖／SWATCH提供

在Swatch X You訂製系列裡，同樣推出情人節限定畫布，從表盤到表帶都能展現滿滿的心意。圖／SWATCH提供
在Swatch X You訂製系列裡，同樣推出情人節限定畫布，從表盤到表帶都能展現滿滿的心意。圖／SWATCH提供

愛心 情人節

延伸閱讀

Arnold & Son琺瑯金雕「明月」虎 將靜謐一瞬詩意定格

羅霈穎4億遺產換人繼承！　百件名牌包、鑽戒腕表將拍賣

簡約最高！亨利慕時 X The Armoury將減法實踐到底

愛是藍色的！紐約藝術家為Tiffany打造2022情人節宣言

相關新聞

搶大掃除商機！無印良品、特力屋推滿千優惠 加碼特價

即將就要農曆年，不少人趁著此時來場大掃除，家中也有許多物品得要汰舊換新，看準商機，包括MUJI無印良品、特力屋紛紛推出各...

就是要放閃！SWATCH情人節限定表 愛心圖案黑夜裡也會發光

在9天的新年連假之後，馬上就要迎來2月14日的情人節，在這個專屬戀人的節日，你是否有提前規劃慶祝呢？不免俗的SWATCH...

Arnold & Son琺瑯金雕「明月」虎 將靜謐一瞬詩意定格

隨著即將邁入中國農曆生肖的虎年，日前已有不少高級鐘表品牌都發表了以老虎為主題的工藝限量表款，最新作則有獨立高級鐘表品亞諾...

名人前往朝聖國際級名畫饗宴 觀慕夏展後齊推薦

現正於中正紀念堂展出的「永恆慕夏-線條的魔術」特展由慕夏基金會策劃、聯合數位文創主辦，捷克國寶級藝術家阿爾豐斯・慕夏的畫作時隔十年，再度來台展出，尤其現在全球疫情狀況尚未明朗，國人出國不便，現在在台北就能看到國際級的大師真跡畫作，也吸引許多時尚界、設計界名人前往朝聖。

大掃除要乾淨、有質感、愛地球！法國百年清潔品牌登台

過年將至，大家都開始準備大掃除。而要讓家裡整理乾淨，清潔用品也相對重要，但在環保意識抬頭下，選擇不傷害環境跟纖纖玉手，成...

音箱首創搭載5個單體 客廳及戶外享受超乎水準的音效感受！

戶外旅遊、野外露營不忘用音樂與朋友共享歡樂時光，當你想在佈置、搭建營地的同時卻碰上以下問題：「聲音好的音響都要插著插座，總不能出門帶發電機吧....」、「攜帶式又電力充足的，到室外都超級無敵小聲...」等問題嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。