就是要放閃！SWATCH情人節限定表 愛心圖案黑夜裡也會發光

在9天的新年連假之後，馬上就要迎來2月14日的情人節，在這個專屬戀人的節日，你是否有提前規劃慶祝呢？不免俗的SWATCH也因應這個讓人期待的日子到來，推出了3款系列限定表款，讓你即使不用開口也能呈現心意，更能高調放閃，讓眾人都能分享喜悅。

還有什麼比戴上愛心圖案手表更直接了當大方示愛？SWATCH針對情人節準備了以生物來源物料製成的兩款戀人HALF腕表，一白一紅的配色，最大特點就是，表盤上的圖案，便以對比方式呈現，恰巧把愛心分成兩半，象徵了我們都在找尋讓自己心動的「另一半」。而且，SWATCH還把其中一半的愛心，覆上超亮的夜光塗層，因此即使是漆黑一片，也能看到手上表款，閃閃發亮，要低調都難。不同配色，還能搭配成對表，讓人能高調示愛；而且若是一次買兩只，SWATCH還會額外附上「每分每秒都有你」（You are the minutes of my hours）的對表包裝盒。

SWATCH也因為情人節到來，推出了3款系列限定表款，讓你即使不用開口也能呈現心意。圖／SWATCH提供

不僅有能放閃的表款，SWATCH還在乎談戀愛時的心情轉變，因此在Gent系列中，打造了一款能述說只有戀人才懂的表款，而且每日都可變化，呼應了愛情的酸甜苦辣就像是坐雲霄飛車般讓人心情高潮迭起。SWATCH在這款限定表的2點鐘位置特殊日期窗，設計了包括彩虹等12種小圖示，讓人可以隨心情而自行變換，互動性十足。如果，這些表款都還是不能滿足喜愛特別風格的你，那麼SWATCH也歡迎大家自行來設計，在Swatch X You訂製系列裡，同樣推出了情人節限定畫布，從表盤到表帶都能展現滿滿的心意，再搭配個人巧思，打造獨一無二的個性化腕表，讓另一半戴上你的無限愛意。

SWATCH Gent系列情人節限定表，設計了包括彩虹等12種小圖示，讓人可以隨心情而自行變換。圖／SWATCH提供

SWATCH紅色戀人HALF腕表2,700元。圖／SWATCH提供

SWATCH白色戀人HALF腕表2,700元。圖／SWATCH提供

在Swatch X You訂製系列裡，同樣推出情人節限定畫布，從表盤到表帶都能展現滿滿的心意。圖／SWATCH提供

SWATCH Gent系列情人節限定表2,350元。圖／SWATCH提供

同時購買兩只戀人HALF腕表，SWATCH會額外附上「每分每秒都有你」的對表包裝盒。圖／SWATCH提供