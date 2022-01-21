Arnold & Son琺瑯金雕「明月」虎 將靜謐一瞬詩意定格

隨著即將邁入中國農曆生肖的虎年，日前已有不少高級鐘表品牌都發表了以老虎為主題的工藝限量表款，最新作則有獨立高級鐘表品亞諾（Arnold & Son）推出一只金雕微繪恆久月相腕表（Perpetual Moon Year of the Tiger），將碩大月亮搭配一只金雕猛虎，別有意境。

由於壬寅年為百獸之王的虎年，表款遂以猛虎下山的霸氣姿態呈現。42毫米玫瑰金面盤裡的圖像豐富多彩，並採用了赤鐵礦與砂金石為原料。同時為了勾勒出猛虎的雄風，表款更同時運用18K金金雕與微繪技法，而竹葉、山石、溪流漣漪，加上背景碩大的月亮顯示更是箇中細節亮點；尤其岩石、星宿、月亮都經過夜光塗料，讓夜間欣賞時，成為一幅詩情畫意的靜謐定格。