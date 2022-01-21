名人前往朝聖國際級名畫饗宴 觀慕夏展後齊推薦

（左起）周裕穎、李佑群與「拐拐」許采晴一起至中正紀念堂觀賞慕夏特展。攝影／許正宏

現正於中正紀念堂展出的「永恆慕夏-線條的魔術」特展由慕夏基金會策劃、聯合數位文創主辦，捷克國寶級藝術家阿爾豐斯・慕夏的畫作時隔十年，再度來台展出，尤其現在全球疫情狀況尚未明朗，國人出國不便，現在在台北就能看到國際級的大師真跡畫作，也吸引許多時尚界、設計界名人前往朝聖。

（左起）周裕穎、李佑群與「拐拐」許采晴一起至中正紀念堂觀賞慕夏特展。攝影／許正宏

曾被《紐約時報》讚譽為「世界上最偉大的裝飾藝術家」，慕夏不僅是新藝術代表人物，他的作品也是捷克珍貴國寶。曾任多款日系時尚雜誌總編輯及顧問的李佑群表示，從前就很喜歡慕夏風格，也曾到訪布拉格慕夏博物館，此次觀展後看到慕夏大師風格成形前的手繪草稿、在尋找自我風格的過程讓喜歡美學、在時尚藝術圈的他特別有感觸。

另外，有「跨界鬼才」之稱的JUST IN XX設計師周裕穎則是極力推薦自己的服裝設計學生，一定要親自到展場，他認為慕夏風格讓商業設計也變得很美並跳脫制式化，在慕夏展能從中體會藝術或設計與商業也是可以完美結合，讓藝術不再曲高和寡，而是更貼近生活。網紅「拐拐」許采晴表示她已經第二次來看展，非常喜歡慕夏將女性以柔美的線條與背景植物、花卉的結合為一幅幅優美的藝術品。

本次以慕夏特展作品以繾綣柔美的「線條」作為策展主軸，全展共5大展區高達200餘件展件，除了多幅原作、早期手稿、收藏品外，展區也將呈現受到「慕夏風格」影響的各國平面藝術家和設計師們的作品。「永恆慕夏-線條的魔術 特展」2021年12月18日至2022年4月5日止在中正紀念堂1展廳盛大舉行，即日起購買團體大宗方案可享優惠價，並加贈「MOMA手繪購物袋」，數量有限，送完為止，歡迎電洽客服專線(02)7721-6955 #1(周一至周五 09:30-17:00)。