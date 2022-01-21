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大掃除要乾淨、有質感、愛地球！法國百年清潔品牌登台

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Fer à Cheval 法拉夏 經典香氛馬賽皂。圖／法拉夏提供
Fer à Cheval 法拉夏 經典香氛馬賽皂。圖／法拉夏提供

過年將至，大家都開始準備大掃除。而要讓家裡整理乾淨，清潔用品也相對重要，但在環保意識抬頭下，選擇不傷害環境跟纖纖玉手，成為重點選擇，更要讓天然融入居家環境中。創立於1856年法國馬賽的知名清潔品牌Fer à Cheval 法拉夏，正式上架台灣指定知名實體通路。來自南法的Fer à Cheval法拉夏南法莊園是法國最古老、也是迄今仍沿用傳統古法製作馬賽皂的工坊之一。

品牌大師Michel Bianconi成為Fer à Cheval法拉夏製皂大師已經30多年了，目前由徒弟Stephane延續，90%以上產品使用天然植物油製造，敏弱肌也能使用，全系列馬賽皂是屬於天然橄欖油／植物油、鹽、水及小蘇打製成，不含人工防腐劑、染料、香精或動物油。

另個重點是，對環境的影響溫和，可被分解且無汙染，友善環境，並獲得法國藥劑師專業推薦、歐盟權威機構 ECOCERT天然有機認證，外包裝也以簡易、時尚的法國設計師操刀，清潔時兼具美感讓居家生活更有品格。

Fer à Cheval 法拉夏 經典馬賽皂。圖／法拉夏提供
Fer à Cheval 法拉夏 經典馬賽皂。圖／法拉夏提供
Fer à Cheval 法拉夏 左黑皂膏、右黑皂液。圖／法拉夏提供
Fer à Cheval 法拉夏 左黑皂膏、右黑皂液。圖／法拉夏提供
Fer à Cheval 法拉夏 全系列產品。圖／法拉夏提供
Fer à Cheval 法拉夏 全系列產品。圖／法拉夏提供

法國 品牌 橄欖油

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