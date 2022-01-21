深澳鐵道自行車隧道整修 3月1日起暫停營運

深澳鐵道自行車為新北市廣受民眾歡迎觀光亮點，為維護觀光品質及保障遊客安全，新北市觀旅局將於3月1日至5月31日間進行深澳隧道整修，鐵道自行車將暫停營運，並預定於6月1日以嶄新面貌與民眾見面。

觀旅局長蔣志薇表示，深澳鐵道自行車讓廢棄的深澳支線舊鐵道重獲新生，海洋主題光隧道加上騎乘於鐵軌上欣賞山海景緻的新玩法，從開放營運以來廣受民眾喜愛，成為青春山海線上熱門打卡景點。

蔣志薇表示，因深澳隧道歷史悠久，歷經鐵道廢棄至2019年重新開放，考量地震頻繁及海邊環境影響，為進一步提升遊客安全，將進行隧道補強，並進行光環境更新作業，因應施工需要，深澳鐵道自行車將於3月1日至5月31日間暫停營運，官網也不提供該期間預約購票。