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深澳鐵道自行車隧道整修 3月1日起暫停營運
深澳鐵道自行車為新北市廣受民眾歡迎觀光亮點，為維護觀光品質及保障遊客安全，新北市觀旅局將於3月1日至5月31日間進行深澳隧道整修，鐵道自行車將暫停營運，並預定於6月1日以嶄新面貌與民眾見面。
觀旅局長蔣志薇表示，深澳鐵道自行車讓廢棄的深澳支線舊鐵道重獲新生，海洋主題光隧道加上騎乘於鐵軌上欣賞山海景緻的新玩法，從開放營運以來廣受民眾喜愛，成為青春山海線上熱門打卡景點。
蔣志薇表示，因深澳隧道歷史悠久，歷經鐵道廢棄至2019年重新開放，考量地震頻繁及海邊環境影響，為進一步提升遊客安全，將進行隧道補強，並進行光環境更新作業，因應施工需要，深澳鐵道自行車將於3月1日至5月31日間暫停營運，官網也不提供該期間預約購票。
在3月1日前，歡迎民眾仍可預約搭乘深澳鐵道自行車，把握時間體驗俏皮的河豚造型車輛、美麗的海景風光、光彩奪目的海底光環境隧道、具有歷史價值的建基煤礦遺址。深澳鐵道自行車預計在6月重新開放，推出全新光隧道主題，以嶄新面貌與民眾再相見。相關訊息請持續關注深澳鐵道自行車官網、新北市觀光旅遊網及新北旅客粉絲團。
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