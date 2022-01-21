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搶大掃除商機！無印良品、特力屋推滿千優惠 加碼特價

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
過年大掃除，收納用品無印良品推薦聚丙烯檔案盒系列。圖／MUJI無印良品提供
過年大掃除，收納用品無印良品推薦聚丙烯檔案盒系列。圖／MUJI無印良品提供

即將就要農曆年，不少人趁著此時來場大掃除，家中也有許多物品得要汰舊換新，看準商機，包括MUJI無印良品、特力屋紛紛推出各種優惠，讓大家過好年，還能省荷包。無印良品推出滿千送優惠，與多種特價商品；特力屋則有指定品項滿千送百。

MUJI無印良品推出多重優惠，即日起至1月28日，單筆消費滿1千元送迎新好禮，1月29～31日單筆消費滿2,022元，送限量福罐，2月7～16日消費滿666元送開工好禮。看準大家過年前大掃除，或過完年的開工，需要好好整理與收納，推薦各種收納用品，如聚丙烯檔案盒、壓克力收納等系列，讓家中更整潔。

若有春節出遊計畫，則可以入手四輪硬殼止滑拉桿箱，共有5種尺寸，因為有止滑功能，適合搭乘大眾運輸系統，另外也有立體網眼直式旅行分類收納袋，方便出遊時收納各種物品；過年在家更需要零食相伴，無印良品熱賣的無選別年輪蛋糕，新推出巧克力、檸檬口味，送禮自用都合適。

特力屋瞄準掃除商機，即日起至1月28日，燈具滿3千元現折2百元，2月6日前家具滿3千現折3百元、層架收納滿2千現折2百、衛浴商品滿5千現折5百元。

想要家中氣氛能馬上改變，特力屋推薦可以挑選新的燈具，包括當紅的調光調色美肌吸頂燈，能隨時改變居家氛圍，各種家具如收納櫃、衣櫃等，也能讓家中有新氣氛，而衛浴更是需要時常更換，避免細菌孳生，如馬桶蓋需要選擇抗菌、好清洗的材質為主，才能讓新年過得健康又舒服。

特力屋推薦使用可改變顏色的燈具，讓居家氛圍不一樣。圖／特力屋提供
特力屋推薦使用可改變顏色的燈具，讓居家氛圍不一樣。圖／特力屋提供
農曆年倒數計時，家中正要大掃除，也要為家中打造新氣象。圖／特力屋提供
農曆年倒數計時，家中正要大掃除，也要為家中打造新氣象。圖／特力屋提供
春節出遊，無印良品推薦四輪硬殼止滑拉桿箱。圖／MUJI無印良品提供
春節出遊，無印良品推薦四輪硬殼止滑拉桿箱。圖／MUJI無印良品提供
新年斷捨離，正是整理凌亂衣物與雜物的好時機。圖／特力屋提供
新年斷捨離，正是整理凌亂衣物與雜物的好時機。圖／特力屋提供
無印良品無選別年輪蛋糕，新推出檸檬口味。圖／MUJI無印良品提供
無印良品無選別年輪蛋糕，新推出檸檬口味。圖／MUJI無印良品提供

無印良品 零食 馬桶

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