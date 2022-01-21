搶大掃除商機！無印良品、特力屋推滿千優惠 加碼特價

即將就要農曆年，不少人趁著此時來場大掃除，家中也有許多物品得要汰舊換新，看準商機，包括MUJI無印良品、特力屋紛紛推出各種優惠，讓大家過好年，還能省荷包。無印良品推出滿千送優惠，與多種特價商品；特力屋則有指定品項滿千送百。

MUJI無印良品推出多重優惠，即日起至1月28日，單筆消費滿1千元送迎新好禮，1月29～31日單筆消費滿2,022元，送限量福罐，2月7～16日消費滿666元送開工好禮。看準大家過年前大掃除，或過完年的開工，需要好好整理與收納，推薦各種收納用品，如聚丙烯檔案盒、壓克力收納等系列，讓家中更整潔。

若有春節出遊計畫，則可以入手四輪硬殼止滑拉桿箱，共有5種尺寸，因為有止滑功能，適合搭乘大眾運輸系統，另外也有立體網眼直式旅行分類收納袋，方便出遊時收納各種物品；過年在家更需要零食相伴，無印良品熱賣的無選別年輪蛋糕，新推出巧克力、檸檬口味，送禮自用都合適。

特力屋瞄準掃除商機，即日起至1月28日，燈具滿3千元現折2百元，2月6日前家具滿3千現折3百元、層架收納滿2千現折2百、衛浴商品滿5千現折5百元。