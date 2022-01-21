音箱首創搭載5個單體 客廳及戶外享受超乎水準的音效感受！

「MD2 宇宙魔方重低音藍牙手提音箱」一次解決你使用藍牙喇叭的所有痛點！

外觀簡約大方，個性十足，透過高規EAITM調音技術，結合2.1聲道，內建2個超高音喇叭、2個中高頻喇叭、1個低頻喇叭，滿足高音清晰細膩，中音圓潤通透，低音醇厚飽滿，完美呈現清晰人聲及重低音音效，配置TWS雙機無線連接，一鍵創造360度立體聲環繞音場，搭載藍牙5.0傳輸更穩定，12+小時連續播放不間斷，滿足20-25平方公尺音樂空間。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

MD2 宇宙魔方不只體積小，上方更貼心設置可拆卸手把方便各種場合使用，除此之外它的價位更是只需要同級音響的一半售價，就能買到萬元以上音響的音質水準和規格！