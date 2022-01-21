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百威啤酒「虎虎生威」新春禮盒 APP集點好禮自己存

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
百威新春禮盒內容物將包含百威啤酒355ml容量鋁瓶4瓶、百威紅包袋及APP集點卡，僅在7-11獨家限量開賣。圖 / 百威啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
百威新春禮盒內容物將包含百威啤酒355ml容量鋁瓶4瓶、百威紅包袋及APP集點卡，僅在7-11獨家限量開賣。圖 / 百威啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

2022年是中國農曆生肖中的虎年，不少啤酒品牌也在近日推出虎年限定包裝禮盒，其中來自美國的百威啤酒也順應潮流趨勢，推出「虎虎生威」限量新春訂製禮盒，除了邀請品牌代言人陳奕迅拍攝形象廣告，更隨機附贈APP集點小卡，為新年小試手氣。

曾為2020年富比士全球最有價值品牌排行評選為「全球最有價值啤酒品牌」的百威啤酒，最早誕生於1876年，至今仍保持19世紀時啤酒釀造的傳統，堅持在21天的熟成過程中加入大量櫸木，以創造出清醇順暢的風味口感。

名為「虎虎生威（Let's Red'n Roar）」的百威新春禮盒內容物將包含百威啤酒355ml容量鋁瓶4瓶、百威紅包袋及APP集點卡，如有7-11會員資格再贈送open point 40點，並僅在7-11獨家開賣、數量有限。APP集點內容包含百威圖騰地墊、百威馬克白陶瓷杯、復古手提燈、藍芽音響等不同物品；各物品皆須不同兌換或抽獎點數，皆為限量、兌完為止。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

百威啤酒至今仍保持19世紀時傳統，堅持在21天熟成過程中加入大量櫸木，以創造出順暢口感。圖 / 百威啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
百威啤酒至今仍保持19世紀時傳統，堅持在21天熟成過程中加入大量櫸木，以創造出順暢口感。圖 / 百威啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
名為「虎虎生威（Let's Red'n Roar）」的百威新春禮盒，以紅白藍三色勾勒出開運福虎。圖 / 百威啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
名為「虎虎生威（Let's Red'n Roar）」的百威新春禮盒，以紅白藍三色勾勒出開運福虎。圖 / 百威啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

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