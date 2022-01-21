續留國光 王安祈談新編京劇 不是加了科技就是現代化

在隱喻電玩的現代歌曲中，扮演孫尚香的國光劇團武旦張珈羚使出京劇精彩的武打身段「打出手」，以挑槍踢槍等各種融合舞蹈、特技的京劇身段，展現電玩華麗的超現實場景。這是原本為參加東京奧運製作的新編京劇「武動三國—她的凝視」，歷經疫情兩次延期，今起於台灣戲曲中心登場。國光劇團藝術總監王安祈表示，這齣戲「集中壓縮地把國光新秀和京劇最精采的武功做了一次大展」，希望台灣觀眾透過創新的手法和說故事的方式，欣賞京劇的傳統之美。

日前王安祈因為對國光劇團的科技化、國際化走向有疑慮，臉書宣布辭去20年的藝術總監之職，在戲劇界投下震撼彈。上周文化部長李永得親至王家懇談慰留，王安祈決定續任，但自1月起總監薪資將全數捐出，作為國光青年培育計畫獎學金。她表示，希望透過此一機會，清楚釐清國光的定位和京劇的發展。

國光劇團是國家級京劇劇團。談到國光的定位，王安祈認為，「保存傳統是最重要的責任」，但不是把清代老戲完整不動地搬到今天，而是不斷精修。以「武動三國」為例，是將國光最擅長的四折三國武戲「長坂坡」等重新編排，不再是傳統老戲的原來節奏，對人物和說故事的方法，也融入現代的觀念。

在京劇中，嫁給劉備的孫權之妹孫尚香是沉默文靜的青衣。但根據歷史記載，孫尚香是擁有一身武功的剛猛女子，「她怎麼看待這場政治婚姻？」王安祈認為，京劇中的孫尚香缺乏態度和個性，但風靡日本的電玩「三國志」中的孫尚香一身武功、有血有肉，「恐怕正是京劇遺漏的一面」。「武動三國—她的凝視」的電玩孫尚香，符合王安祈心中理想的新編京劇，用現代觀點挖掘京劇人物新的情感和個性。

「保存傳統和創新現代化，是我一貫的追求。但我強調情感思想的現代化，而不是加了科技就是現代；我很怕把『創新現代化』和『科技化』畫上等號。」王安祈透露，十年前國光新編京劇「孟小冬」，也曾有人提議運用浮空投影在舞台上呈現京劇大師梅蘭芳，但最後改成讓飾演孟小冬的魏海敏，在病榻中以老生和青衣念白交互出現的方式重現「四郎探母」，既象徵孟小冬對梅蘭芳的思念，也展現京劇的唱念之美。

王安祈認為，科技和藝術文化的結合「是大勢所趨」，但傳統戲曲是非物質文化遺產，「不能用物質操控，而是以人為本」，演員的四功五法是最核心與根本的，劇本的人文底蘊也是最重要的。將傳統劇團推上國際是必須的，「但如果沒有用自己文化的本質登上國際，也沒有意義了。」

王安祈舉「武動三國」為例，雖是為了東京奧運打造，但絕對不是為了迎合日本人喜歡三國，而是因為三國戲是京劇的經典、也是國光的拿手好戲，「並未因此折損尊嚴」。加入電玩元素也是因為在三國志的電玩孫尚香中，看到京劇孫尚香所缺乏的態度與個性。

「武動三國」由國光當家老生唐文華扛鼎演出關公一角，武生新星李家德「一趕三」連演趙雲、馬超，以及被關公顯靈活捉的東吳大將潘璋，另一武生黃世苰(鈞威)飾演周瑜、關公之子關興。其他三國名將由王逸蛟、劉育志等優秀演員擔綱；劉備之妻甘夫人、糜夫人、小喬由王耀星、林庭瑜、凌嘉臨等旦角演員演出，加上飾演現代劇團演員的朱安麗、陳清河、謝冠生，以及幻化電玩孫尚香的武旦張珈羚等，國光新秀集體亮相，各展所長。

京劇的絕世武功「搶背 吊毛 劈岔 僵屍 倒翅虎 打出手 三起三落」等等，將在此劇全部呈現。王安祈透露，大陸瀕臨失傳、但台灣還保留的「踩蹻」絕技，也將在「武動三國」展現。