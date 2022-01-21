續留國光 王安祈談新編京劇 不是加了科技就是現代化

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
國光新編京劇「武動三國－她的凝視」原為參加2020東京奧運而製作，歷經新冠肺炎疫情兩度延期，本周上演。張珈羚飾電玩孫尚香。圖／國光劇團提供
國光新編京劇「武動三國－她的凝視」原為參加2020東京奧運而製作，歷經新冠肺炎疫情兩度延期，本周上演。張珈羚飾電玩孫尚香。圖／國光劇團提供

在隱喻電玩的現代歌曲中，扮演孫尚香的國光劇團武旦張珈羚使出京劇精彩的武打身段「打出手」，以挑槍踢槍等各種融合舞蹈、特技的京劇身段，展現電玩華麗的超現實場景。這是原本為參加東京奧運製作的新編京劇「武動三國—她的凝視」，歷經疫情兩次延期，今起於台灣戲曲中心登場。國光劇團藝術總監王安祈表示，這齣戲「集中壓縮地把國光新秀和京劇最精采的武功做了一次大展」，希望台灣觀眾透過創新的手法和說故事的方式，欣賞京劇的傳統之美。

日前王安祈因為對國光劇團的科技化、國際化走向有疑慮，臉書宣布辭去20年的藝術總監之職，在戲劇界投下震撼彈。上周文化部長李永得親至王家懇談慰留，王安祈決定續任，但自1月起總監薪資將全數捐出，作為國光青年培育計畫獎學金。她表示，希望透過此一機會，清楚釐清國光的定位和京劇的發展。

國光劇團是國家級京劇劇團。談到國光的定位，王安祈認為，「保存傳統是最重要的責任」，但不是把清代老戲完整不動地搬到今天，而是不斷精修。以「武動三國」為例，是將國光最擅長的四折三國武戲「長坂坡」等重新編排，不再是傳統老戲的原來節奏，對人物和說故事的方法，也融入現代的觀念。

在京劇中，嫁給劉備的孫權之妹孫尚香是沉默文靜的青衣。但根據歷史記載，孫尚香是擁有一身武功的剛猛女子，「她怎麼看待這場政治婚姻？」王安祈認為，京劇中的孫尚香缺乏態度和個性，但風靡日本的電玩「三國志」中的孫尚香一身武功、有血有肉，「恐怕正是京劇遺漏的一面」。「武動三國—她的凝視」的電玩孫尚香，符合王安祈心中理想的新編京劇，用現代觀點挖掘京劇人物新的情感和個性。

「保存傳統和創新現代化，是我一貫的追求。但我強調情感思想的現代化，而不是加了科技就是現代；我很怕把『創新現代化』和『科技化』畫上等號。」王安祈透露，十年前國光新編京劇「孟小冬」，也曾有人提議運用浮空投影在舞台上呈現京劇大師梅蘭芳，但最後改成讓飾演孟小冬的魏海敏，在病榻中以老生和青衣念白交互出現的方式重現「四郎探母」，既象徵孟小冬對梅蘭芳的思念，也展現京劇的唱念之美。

王安祈認為，科技和藝術文化的結合「是大勢所趨」，但傳統戲曲是非物質文化遺產，「不能用物質操控，而是以人為本」，演員的四功五法是最核心與根本的，劇本的人文底蘊也是最重要的。將傳統劇團推上國際是必須的，「但如果沒有用自己文化的本質登上國際，也沒有意義了。」

王安祈舉「武動三國」為例，雖是為了東京奧運打造，但絕對不是為了迎合日本人喜歡三國，而是因為三國戲是京劇的經典、也是國光的拿手好戲，「並未因此折損尊嚴」。加入電玩元素也是因為在三國志的電玩孫尚香中，看到京劇孫尚香所缺乏的態度與個性。

「武動三國」由國光當家老生唐文華扛鼎演出關公一角，武生新星李家德「一趕三」連演趙雲、馬超，以及被關公顯靈活捉的東吳大將潘璋，另一武生黃世苰(鈞威)飾演周瑜、關公之子關興。其他三國名將由王逸蛟、劉育志等優秀演員擔綱；劉備之妻甘夫人、糜夫人、小喬由王耀星、林庭瑜、凌嘉臨等旦角演員演出，加上飾演現代劇團演員的朱安麗、陳清河、謝冠生，以及幻化電玩孫尚香的武旦張珈羚等，國光新秀集體亮相，各展所長。

京劇的絕世武功「搶背 吊毛 劈岔 僵屍 倒翅虎 打出手 三起三落」等等，將在此劇全部呈現。王安祈透露，大陸瀕臨失傳、但台灣還保留的「踩蹻」絕技，也將在「武動三國」展現。

●「武動三國－她的凝視」今起至23日於台灣戲曲中心大表演廳演出三天三場，

國光新編京劇「武動三國－她的凝視」原為參加2020東京奧運而製作，歷經新冠肺炎疫情兩度延期，本周上演。記者陳宛茜／攝影
國光新編京劇「武動三國－她的凝視」原為參加2020東京奧運而製作，歷經新冠肺炎疫情兩度延期，本周上演。記者陳宛茜／攝影
國光新編京劇「武動三國－她的凝視」原為參加2020東京奧運而製作，歷經新冠肺炎疫情兩度延期。圖／國光劇團提供
國光新編京劇「武動三國－她的凝視」原為參加2020東京奧運而製作，歷經新冠肺炎疫情兩度延期。圖／國光劇團提供
國光新編京劇「武動三國－她的凝視」原為參加2020東京奧運而製作，歷經新冠肺炎疫情兩度延期。圖／國光劇團提供
國光新編京劇「武動三國－她的凝視」原為參加2020東京奧運而製作，歷經新冠肺炎疫情兩度延期。圖／國光劇團提供
國光劇團藝術總監王安祈認為，京劇的創新現代化，必須在傳統的基礎上發展，使用科技也必須以人為本。記者陳宛茜／攝影
國光劇團藝術總監王安祈認為，京劇的創新現代化，必須在傳統的基礎上發展，使用科技也必須以人為本。記者陳宛茜／攝影

京劇 東京奧運 關公

延伸閱讀

俄羅斯打MIT流感疫苗 國光生攜俄大藥廠搶占市場

李永得出面緩頰 王安祈續留國光藝術總監

京劇大師朱陸豪初演「孫悟空」遭譏笑在演「狒狒」

違法清運、燒垃圾臭翻鄰居 昔電玩大亨周人蔘判1年3月

相關新聞

續留國光 王安祈談新編京劇 不是加了科技就是現代化

在隱喻電玩的現代歌曲中，扮演孫尚香的國光劇團武旦張珈羚使出京劇精彩的武打身段「打出手」，以挑槍踢槍等各種融合舞蹈、特技的...

獨家「榴槤巴斯克蛋糕」！Lady nara展店　點餐送甜點

來自曼谷的新泰式料理「Lady nara」繼去年12月插旗中台灣之後，將再於1月22日進駐台北忠孝SOGO，開設在台第6...

連假到來許自己一個旅行的夢！帶只可靠行李箱就上路

面對即將到來的連續9天春節連假，你準備好了嗎？是要宅在家追劇，還是給自己一場島內的小旅行呢？無論是需要返鄉還是與家人一同...

簡約最高！亨利慕時 X The Armoury將減法實踐到底

最複雜的事物、常隱藏在最簡單的表相之後。獨立製表品牌亨利慕時（H.Moser & Cie）與高級男裝品牌The Armo...

PRADA ON ICE期間限定店 李沐、周興哲搶先逛

由北京主辦的冬季奧運將在2月4日至20日展開，早已搶先掀起一波運動時尚熱潮。PRADA近日就在新光三越台北信義新天地A1...

一次吃5種特色豬肉！勝政進駐南港 開幕送420元雙醬組

來自靜岡、慕里諾餐飲集團旗下的「勝政日式豬排」，將於1月24日進駐Global Mall環球南港車站，開設在台第7間門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。