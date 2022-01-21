獨家「榴槤巴斯克蛋糕」！Lady nara展店　點餐送甜點

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
開幕點購任一「三色米線」，就免費贈送「三色迦椰蒸麵包」1份。圖／Lady nara提供
開幕點購任一「三色米線」，就免費贈送「三色迦椰蒸麵包」1份。圖／Lady nara提供

來自曼谷的新泰式料理「Lady nara」繼去年12月插旗中台灣之後，將再於1月22日進駐台北忠孝SOGO，開設在台第6間門市。為慶祝新店開幕，更獨家推出獨賣限定甜點「「留戀忘返─榴槤巴斯克蛋糕」，讓民眾享受榴槤與起司交織而成的濃郁香氣。另外購買指定餐點，還可加贈「三色迦椰蒸麵包」。

Lady nara在泰國乃是高人氣的打卡餐廳，尤其廣受女性消費者青睞。店內提供有集結多款甜點鹹食的「泰愛午茶時光」鳥籠下午茶，還有「起士炸蝦餅」、「酸辣鮮蝦炒泡麵」等多種餐點與飲品。即將開幕的忠孝SOGO店，店內同樣延續泰國本店的裝潢風格，透過米、白、粉的清新色調與幾何形狀，營造出宛若大自然花園般的用餐氛圍，並同樣也有泰國海運來台的手工藤編孔雀椅。

為慶祝新店開幕，1月22日至2月8日期間，忠孝SOGO店打造台灣獨賣限定甜點「留戀忘返─榴槤巴斯克蛋糕」，以乳酪與榴槤的搭配，營造果香濃郁且帶有獨特香氣的風味，每個220元，每日限量販售。另外1月22日至1月28日期間，到店消費任一「三色米線」，就免費贈送「三色迦椰蒸麵包」1份，價值180元。

Lady nara提供有鳥籠下午茶與一系列新泰式餐點。圖／Lady nara提供
Lady nara提供有鳥籠下午茶與一系列新泰式餐點。圖／Lady nara提供
忠孝SOGO店仍維持品牌一段的設計風格。圖／Lady nara提供
忠孝SOGO店仍維持品牌一段的設計風格。圖／Lady nara提供

甜點 泰國 SOGO

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